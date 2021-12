Steam offre le jeu Call of Juarez : Gunslinger

Actuellement, Ubisoft offre un opus d’Anno et l’Epic Games Store accorde gracieusement Prison Architect. Un autre jeu est récupérable gratuitement, sur Steam cette fois : Call of Juarez : Gunslinger. La plateforme l’offre jusqu’au 14 décembre 19 heures.

Développé et édité par Techland, Call of Juarez : Gunslinger est un FPS (first person shooter) se déroulant dans un univers de western ; il est paru en mai 2013. Voici ce qu’on peut lire sur Steam : « Pourrez-vous rivaliser avec les plus redoutables porte-flingues à avoir jamais vu le jour ? Depuis les tréfonds obscurs d’une mine d’or jusqu’au plancher poussiéreux d’un saloon, Call of Juarez : Gunslinger est un vibrant hommage aux légendes du Far-West. Vivez le périple grandiose d’un chasseur de primes impitoyable lancé aux trousses des hors-la-loi les plus infâmes de l’Ouest. Jalonnée de rencontres mémorables, cette aventure où se confondent l’homme et le mythe dévoile sous un jour nouveau quelques-unes des plus grandes légendes du Far-West. »

Désormais à la portée d’un vieux canasson

Plus de huit ans après sa sortie, les exigences matérielles du jeu sont devenues dépassées. La configuration minimale renseigne un processeur Intel Core 2 Duo pu AMD Athlon 64 X2 à 2 GHz ; une solution graphique compatible DirectX 9.0c avec au moins 512 Mo de VRAM ; 2 Go de RAM.

La configuration recommandée mentionne un processeur Intel Core 2 Duo pu AMD Athlon 64 X2 à 3 GHz ; une solution graphique compatible DirectX 10 avec 1 Go de VRAM ou mieux ; 4 Go de RAM.

Enfin, le titre occupe 5 Go d’espace disque.

Pour récupérer gratuitement une copie de Call of Juarez : Gunslinger, rendez-vous sur Steam avant l’échéance préalablement indiquée. Le jeu coûte 12,49 euros en temps normal.