SteelSeries lance deux nouveaux claviers Apex 9

SteelSeries présente deux nouveaux claviers, les Apex 9 TKL et Apex 9 Mini. Ils embarquent des switchs optiques OptiPoint (SteelSeries Linear OptiPoint Optical). Ces commutateurs offrent un temps d’actionnement 33 % plus rapide que les commutateurs optiques traditionnels selon la marque, pour un temps de réponse mesuré à 0,2 ms.

Apex 9 TKL – Crédit : SteelSeries Apex 9 Mini – Crédit : SteelSeries

Les utilisateurs ont le choix entre deux niveaux d’actionnement : 1 mm ou 1,5 mm. La force d’activation est de 35 g. L’indice de résistance des switchs est de 100 millions de pressions de touche. D’ailleurs, les touches sont en PBT à double injection. D’autre part, pour plus de personnalisation, les commutateurs des Apex 9 sont interchangeables. Les deux claviers sont des modèles filaires. Ils se branchent via un câble tressé USB Type-C amovible. Enfin, ils reposent sur des pieds inclinés réglables en hauteur et proposent du RGB par touche ; la mémoire embarquée peut enregistrer jusqu’à 5 profils.

Comparatif : quel clavier gamer acheter cet été ?

Deux formats

Naturellement, la version TKL (tenkeyless) est un peu plus grande. Dans cette configuration, le clavier mesure 355 mm de large, 128 mm d’épaisseur, 42 mm de hauteur, pour un poids de 635 grammes. La variante Mini est plus compacte mais un peu plus lourde avec ses 293 mm de largeur, 103 mm d’épaisseur et 40 mm de hauteur, pour 676 grammes.

Le communiqué de SteelSeries stipule : « Il est temps d’exploiter la vitesse de la lumière avec nos toutes dernières sélections de claviers de jeu. Découvrez les Apex 9 TKL et Mini, qui vous aident à surpasser la concurrence grâce aux commutateurs optiques OptiPoint. » La vitesse de la lumière – et encore – mais pas de résistance à l’eau comme l’Apex 3 TenKeyLess en revanche.

Vous pouvez acheter l’Apex 9 TKL au prix de 149,99 euros sur le site de SteelSeries. L’Apex 9 Mini coûte 139,99 euros.