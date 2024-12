Sur le site de MSI, les PC portables sont en promo pour Noël : -18 % sur le Modern 14 et -30% sur le Prestige 16Studio

Le père Noël est en avance sur le site du constructeur taiwanais MSI. En effet, deux belles configurations bureautiques et multimédia, des gammes Prestige et Modern, y sont proposées à prix réduits.

Le très riche catalogue de PC portables proposés par le constructeur MSI ne contient pas que des configurations dédiées aux joueurs, comme les machines des gammes Katana, Sword, Stealth ou Titan. En effet, les séries Prestige et Modern s’adressent aux utilisateurs qui utilisent des applications bureautiques et multimédia, à la maison ou dans un environnement professionnel. Et si on doit renouveler son équipement, c’est le moment d’en profiter. Car plusieurs de ces modèles sont actuellement disponibles sur le site du constructeur, avec de grosses baisses de prix, pouvant aller jusqu’à -30 % ! Nous en avons sélectionné deux pour vous :

Le MSI Prestige 16Studio A13VE-236XFR est proposé à 1199 € (sans OS), au lieu de 1699 € (-30%). Cerise sur le gâteau, la souris Bluetooth MSI M98 est offerte.

Le MSI Modern 16 H D13MG-086FR est proposé à 949 €, au lieu de 1149 € (-18%).

MSI Prestige 16Studio : quand luxe et performances font très bon ménage !

Comme son nom le laisse entendre, le PC portable Prestige 16Studio constitue le fer de lance de la gamme d’ultrabooks de MSI. Tout d’abord, il offre un confort d’affichage exceptionnel, grâce à un écran LCD IPS de 16 pouces (au format 16 :10), qui affiche des images très précises, grâce à une définition QHD+ (soit 2560 x 1600 pixels), avec un taux de rafraichissement supérieur (165 Hz !).

De plus, il est en mesure d’offrir un taux de contraste proche de celui délivré par la technologie OLED, grâce à un rétro éclairage de type miniLED. Ce dernier permet enfin également d’obtenir une luminosité maximale bien plus élevée qu’une celle d’une simple dalle LCD LED (l’écran est d’ailleurs certifié VESA DisplayHDR 1000). Bref, l’affichage du MSI Prestige 16Studio ne manque pas d’atouts pour séduire les utilisateurs.

Le PC portable MSI Prestige 16Studio est équipé de composants capables d’assurer n’importe quelle tâche bureautique et multimédia. A commencer par le duo formé par le processeur Intel Core i5-13500H (12 cœurs dont 4 pouvant fonctionner à une fréquence maximale de 4,7 GHz) et la puce graphique Nvidia GeForce RTX 4050. Cette dernière permet de faire fonctionner des jeux sophistiqués, ou d’accélérer considérablement certaines opérations liées à l’intelligence artificielle, comme la génération d’images (son niveau de performances équivaut à 194 TOPS !).

Le tout est complété par 16 Go de mémoire et un SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 Go.

Bon point, son clavier est doté de touches rétro éclairées (en blanc). Celui-ci comporte un pavé numérique, qui facilite la saisie de nombres, dates et autres codes de sécurité.

Pour le reste, la sécurité de la configuration est assurée par un lecteur d’empreintes digitales, complété par une Webcam Full HD (1080p) compatible avec la technologie Windows Hello de Microsoft. Rappelons que celle-ci permet de déverrouiller l’accès au PC par reconnaissance du visage de l’utilisateur. D’autre part, la Webcam dispose d’un interrupteur physique qui permet de la mettre physiquement hors service. Un bon point pour ceux qui craindraient d’être observés à leur insu.

MSI Modern 14 H D13M-086FR : idéal pour jouer sans se ruiner

Le PC portable Modern 14 H D13M-086FR de MSI est l’archétype de l’ultrabook au format 14 pouces. Avec un poids de seulement 1,6 kg et des dimensions compactes (31,4 x 23,6 x 1,9 cm), il peut facilement être emporté lors de déplacements fréquents.

Son écran de 14 pouces offre un bon confort d’affichage, grâce à une définition Full HD+ (1920 x 1200 pixels) et sa technologie LCD IPS, bien adaptée aux applications bureautiques ou au visionnage de photos et de vidéos, grâce à de larges angles de vision et à des couleurs éclatantes.

Le MSI Modern 16 H ne manque pas de ressources, grâce à son processeur très véloce. Il s’agit en effet d’un modèle Intel Core i9-13900H, doté de 14 cœurs pouvant fonctionner à une fréquence maximale de 5,4 GHz.

De plus, ce dernier intègre 16 Go de mémoire, un SSD de grande capacité (1 To), ainsi que la puce graphique Intel Iris Xe. L’ensemble, sans offrir le même niveau de performances qu’un PC portable gamer, permet de faire fonctionner la plupart des jeux dans des conditions satisfaisantes (avec une qualité graphique moyenne). C’est toujours intéressant si on désire se divertir de temps à autre !

Pour le reste, le MSI Modern 16 H possède un clavier rétro éclairé (en blanc), ainsi qu’un pavé tactile de bonnes dimensions. D’autre part, sa connectique comprend pas moins de quatre port USB, dont un de type C compatible Thunderbolt 4, une sortie vidéo HDMI et un connecteur Gigabit Ethernet.

Le tout est complété par les technologies sans fil Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3. Signalons également que sa Webcam 720p dispose d’un volet manuel qui permet de bloquer son capteur. Cela permet d’obtenir une confidentialité optimale. Précisons enfin que la batterie du Modern 14 H a une capacité de 54 Wh. De quoi assurer une grosse journée d’autonomie.

