Surchauffe des Radeon RX 7900 XTX : la chambre à vapeur incriminée

Nous vous en parlions la semaine dernière, certaines Radeon RX 7900 XTX atteignent des températures excessives, de l’ordre de 110°C. AMD a informé nos confrères de Tom’s Hardware US que ses équipes étaient “conscientes qu’un nombre limité d’utilisateurs subissent un étranglement thermique inattendu sur les cartes graphiques AMD Radeon RX 7900 XTX (modèles de référence fabriqués par AMD)”. Si l’entreprise invite “les utilisateurs qui rencontrent un étranglement thermique inattendu sur une AMD Radeon RX 7900 XTX” à contacter le support, elle n’a fourni aucune explication sur l’origine du problème. Les premières investigations menées par Der8auer évoquaient plusieurs facteurs : pression de montage ainsi et qualité d’application de la pâte / des pads thermiques. Dans une nouvelle vidéo, le youtubeur suggère un problème plus grave en lien avec la chambre à vapeur.

Le titre de la vidéo, disponible en fin d’article, est suffisamment évocateur : I was Wrong – AMD is in BIG Trouble. Der8auer a éprouvé quatre cartes graphiques Radeon RX 7900 XTX MBA installées horizontalement et verticalement. Il a constaté d’importants écarts de température en fonction de la position. Les cartes A et B dépassent les 100°C rapidement lorsqu’elles sont à l’horizontale.

Dans l’ensemble, la comparaison montre que les GPU chauffent plus à la verticale, ce qui induit aussi des vitesses de rotation des ventilateurs plus élevées. Afin de supprimer certains bais pouvant affecter l’efficacité du refroidisseur, tels que la pression exercée sur le GPU selon sa position, Der8auer a conçu un support et diminué l’écart entre le GPU et le refroidisseur. Toutes ces manœuvres n’ont pas changé la donne.

Les Radeon MBA mais aussi custom affectées

Les expérimentations aboutissent à une seul coupable possible : la chambre à vapeur. Elle souffrirait d’un problème de conception ou d’un choix de matériaux limitant son efficacité. L’ennui pour AMD est que cette conception de chambre à vapeur concerne ses propres cartes mais également les cartes custom reprenant le design de référence.

