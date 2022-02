Test Core i3-12100 : que vaut l’entrée de gamme des processeurs Alder Lake ?

En début d’année, Intel a lancé les versions non-K de ses processeurs Alder Lake. Sans tenir compte des déclinaisons F, dépourvues d’iGPU, ce sont neuf références, du Core i9-12900 au Celeron G6900, qui sont venues s’ajouter aux Core i5-12600K/KF, Core i7-12700K/KF et Core i9-12900K/KF. En entrée de gamme, cette onzième génération ne fait pas l’impasse sur les Core i3 et en propose même deux : le Core i3-12100 et le Core i3-12300. Au passage, précisons que seul le premier est déclinée dans une version sans iGPU (Core i3-12100F). Nos confères de Tom’s Hardware US se sont penchés sur les performances de ce processeur. Comme vous le découvrirez ci-dessous, et faute de concurrence sur ce segment tarifaire, il s’impose comme le roi des processeurs d’entrée de gamme pour les joueurs.

En préambule, rappelons que le Core i3-12100 est un pur 4 cœurs / 8 threads, « à l’ancienne ». Il ne bénéficie pas de la conception hybride inaugurée sur le segment desktop par cette série Alder Lake ; autrement dit, il possède uniquement des P-Cores et aucun E-Cores. Ses spécifications sont rassemblées et mises en perspective avec celles de ses concurrents du jour dans le tableau suivant.

Spécifications

Processeur Cœurs / Threads Fréquence P-Core Base / Boost Fréquence E-Core Base / Boost TDP / PBP / MTP Support mémoire Cache L3 Core i9-12900K / KF 8P + 8E | 16 Cœurs / 24 Threads 3,2 / 5,.2 GHz 2,4 / 3,9 GHz 125W / 241W DDR4-3200 / DDR5-4800 30 Mo Core i7-12700K / KF 8P + 4E | 12 Cœurs / 20 Threads 3,6 / 5,0 GHz 2,7 / 3,8 GHz 125W / 190W DDR4-3200 / DDR5-4800 25 Mo Core i5-12600K / KF 6P + 4E | 10 Cœurs / 16 Threads 3,7 / 4,9 GHz 2,8 / 3,6 GHz 125W / 150W DDR4-3200 / DDR5-4800 16 Mo Core i5-12400 / F 6P + 0E | 6 Cœurs / 12 Threads 4,4 / 2,5 GHz – 65W / 117W DDR4-3200 / DDR5-4800 18 Mo Ryzen 5 5600X 6 cœurs / 12 threads 3,7 / 4,6 GHz – 65W DDR4-3200 32 Mo Ryzen 5 5600G 6 cœurs / 12 3,9 / 4,4 GHz – 65W DDR4-3200 16 Mo Core i5-12400 / F 6P + 0E | 6 Cœurs / 12 Threads 4,4 / ~2,5 GHz – 65W / 117W DDR4-3200 / DDR5-4800 18 Mo Ryzen 5 3600X 6 / 12 3,8 / 4,4 GHz – 95W DDR4-3200 32 Mo Ryzen 5 3600 6 / 12 3,6 / 4,2 GHz – 65W DDR4-3200 32 Mo Core i3-12100 / F 4P + 0E | 4 Cœurs / 8 Threads 3,3 / 4,3 GHz – 60W / 89W DDR4-3200 / DDR5-4800 12 Mo Core i3-10105 4 / 8 3,7 / 4,4 GHz – 65W DDR4-2666 6 Mo

Du côté des tarifs, le Core i3-12100 se négocie actuellement environ 170 euros chez la plupart des détaillants. Le Core i3-12100F s’affiche quant à lui à 120 euros.

Conditions de test

Nos confrères ont utilisé deux plateformes de test pour le Core i3. L’une avec un système de refroidissement liquide (Corsair H115i 280 mm) et de la mémoire DDR4 overclockée 3800 MT/S ; l’autre avec le ventirad stock fourni par Intel (Laminar RM1) et de la mémoire DDR4-3200. Le processeur est installé sur une carte mère MSI Z690A WiFi DDR4.

Le Core i3-12100 et tous ses concurrents du jour collaborent avec une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3090 pour les jeux, avec une GeForce RTX 2080 Ti FE pour les tests logiciels ; l’OS est Windows 11.

Le Core i3-12100 dans les jeux

Parmi les jeux testés figurent Far Cry 6, F1 2021, Microsoft Flight Simulator ou encore Red Dead Redemption 2. N’hésitez pas à consulter le dossier complet sur Tom’s Hardware US pour découvrir les résultats pour chaque titre. Dans l’ensemble, le Core i3-12100 offre à peu près le même niveau de prestation que le Core i5-11600K. Il s’avère supérieur de 11 points au Ryzen 5 3600X notamment. Il est battu par les Ryzen 5 5600X et talonné par le Ryzen 5 5600G, mais ces deux processeurs coûtent respectivement 270 euros et 230 euros en ce moment.

Jeux 1080p Core i5-12600K DDR4 100 % Core i5-12400 97,1 % Ryzen 5 5600X 95,36 % Core i5-11600K 88,9 % Core i3-12100 DDR4-3800 / Stock 87,6 % / 86 % Ryzen 5 5600G 81,1 % Ryzen 5 3600X 74,95 % Ryzen 3 3300X 72,1 % Core i3-10100 66,2 %

Le Core i3-12100 en applicatif

Dans les logiciels applicatifs (Adobe Premiere Pro, Lightroom, Photoshop, Cinebench R23, 7-Zip…), le Core i3-12100 excelle dans les charges de travail mono-cœur ; en revanche, sans surprise, il est pénalisé par sa faible quantité de cœurs / threads dans les applications multi-threadées. Il parvient cependant à devancer nettement le Ryzen 3 3300X, le 4 cœurs d’AMD le plus récent, dans les deux colonnes.

Applications Mono-cœurs Multicœurs Core i5-12600K DDR4 100 % 100 % Core i5-12400 90,7 % 78,3% Core i3-12100 DDR4-3800 / Stock 90,7 % / 88,9 % 53,6 % / 53,5 % Core i5-11600K 84,1 % 73,8 % Ryzen 5 5600X 82,1 % 71,5 % Ryzen 5 5600G 78,4 % 65,9 % Ryzen 3 3300X 69,3 % 43,7 % Ryzen 5 3600X 69,2 % 60,8 % Core i3-10100 64,5 % 37,3 %

Une consommation maîtrisée mais les Ryzen 5000 restent meilleurs

Pour finir, quelques mots sur la consommation. Le Core i3-12100 se montre un peu plus gourmand que le Core i3-10100 sur ce point ; mais étant donné qu’il délivre des performances bien supérieures, le rapport performance / watt est en sa faveur. Les Ryzen 5000 en Zen 3 font globalement preuve d’une meilleure efficacité que les Alder Lake d’Intel. La palme du rapport performance / watt revient ainsi au Ryzen 5 5600G. Hélas, il n’y a pas de Ryzen 5000 à 4 cœurs pour une comparaison directe avec le Core i3-12100 ; le Ryzen 3 3300X, lancé en 2020, est logiquement moins efficient.

