Test des Netgear Orbi 970 : des routeurs Wi-Fi 7 au sommet, mais à quel prix !

Joliment designé, bien fini, porteur d’une connectique irréprochable, et prometteur d’une portée et de débits exceptionnels, le nouveau kit Wi-Fi 7 maillé de Netgear aligne les atouts alléchants, mais à quel prix !

9/10 Netgear Orbi RBE 970 2,399.94€ Voir le verdict Le design soigné et discret

Les débits et la couverture exceptionnels

La connectique filaire

La facilité de configuration et de gestion au quotidien

Un an de sécurité avancée offert Les modules sont gigantesques

Le contrôle parental payant d’emblée

L’appli un peu limitée en fonction

Le prix exceptionnel, lui aussi

A nouvelle génération de Wi-Fi, nouvelle vague de routeurs. Le Wi-Fi 7 est là, avec ses belles promesses et ses débits fous, et bien entendu le petit monde des équipements réseaux est en ordre de bataille.

Sans surprise, Netgear est sur les rangs, et comme à son habitude, il ouvre le bal par le sommet, ce qui lui permet d’afficher son savoir-faire et démontrer l’intérêt d’une technologie. De même que le Nighthawk RS700S incarne le point culminant de la gamme des routeurs classiques, les Orbi RBE 970 sont le pinacle du catalogue du fabricant américain dans la catégorie des routeurs maillés.

Bien plus récents que les routeurs classiques, les routeurs mesh sont pensés pour travailler à deux ou trois, voire plus, pour couvrir l’intégralité de votre domicile avec un seul et même réseau Wi-Fi. De fait, ils sont la réponse la plus adéquate aux besoins modernes, aux enjeux actuels où chaque membre de la famille à un smartphone, parfois une tablette ou un PC, sans compter les téléviseurs, box TV et autres consoles désormais connectés, tout comme les enceintes ou encore les dizaines d’objets qui peuvent peupler la maisonnée, du sol au plafond, de la cave au grenier, du thermostat intelligent à la caméra de vidéosurveillance.

Bien entendu, quand la technologie flirte avec le sommet, les prix aussi, et ces dernières années Netgear n’a pas été timide de ce côté-ci.

💸 Prix et disponibilité des Orbi RBE 970, de Netgear

La génération précédente, celle du Wi-Fi 6E, avait déjà largement franchi le cap des 1 000 euros pour un kit (RBK, dans la nomenclature de Netgear) de deux routeurs (un routeur principal et un satellite) et celui des 1 500 euros pour un routeur de plus.

Le passage au Wi-Fi 7 n’est clairement pas synonyme de baisse de prix.

Pour un kit de deux routeurs Orbi RBE 970, il vous faudra débourser 1 699 euros ;

Pour un kit de trois routeurs Orbi RBE 970, ce sont 2 399 euros, qu’il faudra trouver.

Sachant qu’un module supplémentaire est vendu 899 euros pièce. Oui, le Wi-Fi 7 a un prix salé. Vous l’avez compris, le Wi-Fi 7 bénéficie encore de l’aura de la nouveauté, et il faudra attendre encore un peu pour voir arriver des appareils plus abordables, chez Netgear et chez les concurrents. Mais, en l’occurrence, l’Orbi RBE 970 affiche une fiche technique si impressionnante qu’on en arrive presque à comprendre son tarif.

🎛️ Caractéristiques techniques : tout à fond, et un peu plus

Avant toute chose, il est bon de préciser que, contrairement aux produits de certains de ses concurrents, les routeurs maillés de Netgear ne sont pas interchangeables. Il y a un routeur principal et des satellites. Identique en apparence, ils se différencient par la connectique filaire embarquée.

Ensuite, on a souvent assez peu de considération pour la configuration des routeurs, et ce qu’ils embarquent. C’est un tort. Pour pouvoir gérer jusqu’à 16 flux de données portés par 12 antennes de dernière génération amplifiées, il faut une configuration solide. Netgear a opté pour un processeur quadri cœur, épaulé par 2 Go de mémoire vive, et 4 Go pour le système d’exploitation.

Comme vous pouvez le voir si dessous, les Orbi RBE 970 sont compatibles avec les trois bandes de fréquences allouées au Wi-Fi. Mieux encore, ils sont quadri-bandes car ils utilisent les deux champs disponibles dans la bande des 5 GHz – là où le RS700S n’est que tri-bande. C’est l’utilisation de ces quatre bandes qui lui permettent d’aligner un débit théorique cumulé aussi impressionnant : 27 Gbit/s !

Processeur : Quad-core à 2,2 GHz

Quad-core à 2,2 GHz Stockage : 4 Go

4 Go Mémoire vive : 2 Go

2 Go Fréquences : 2,4 GHz, 5 GHz, et 6 GHz

2,4 GHz, 5 GHz, et 6 GHz Débits théoriques : 27 Gbit/s, répartis en 1,2 Gbit/s (en 2,4 GHz), 5,8 Gbit/s et 8,6 (en 5 GHz 1 et 2) et 11,5 Gbit/s (en 6 GHz)

27 Gbit/s, répartis en 1,2 Gbit/s (en 2,4 GHz), 5,8 Gbit/s et 8,6 (en 5 GHz 1 et 2) et 11,5 Gbit/s (en 6 GHz) Nombre d’antennes : 12

12 Nombre de flux : 16

16 Connectique routeur principal : 1x 10 Gbit/s Ethernet WAN, 1x 10 Gbit/s Ethernet LAN, 4x 2,5 Gbit/s Ethernet

1x 10 Gbit/s Ethernet WAN, 1x 10 Gbit/s Ethernet LAN, 4x 2,5 Gbit/s Ethernet Connectique satellite : 1 x 10 Gbit/s Ethernet WAN, 4x 2,5 Gbit/s Ethernet

1 x 10 Gbit/s Ethernet WAN, 4x 2,5 Gbit/s Ethernet Dimensions : 29,4 x 14,44 x 13,1 cm

29,4 x 14,44 x 13,1 cm Poids (par routeur) : 1,79 kg

Du jamais vu, auquel la bande des 5 GHz (découpée en 5 GHz-1 et 5 GHz-2) contribue à hauteur de 14,4 Gbit/s, tandis que celle des 6 GHz aligne 11,5 Gbit/s. Si ces débits sont bien entendu théoriques, ils donnent toutefois une idée de ce qu’on est en droit d’attendre avec les Orbi et des appareils compatibles. Evidemment, de tels débits locaux sans-fil n’ont de sens réel que si votre connexion à Internet a du répondant. En étant gentil, on aurait tendance à dire que même une connexion fibre Gigabit sous-exploitera le potentiel de ces routeurs. Pour en profiter au mieux et en avoir pour son argent, il faudra vous tourner vers les offres les plus performantes, comme la Freebox Ultra ou encore la box annoncée par SFR pour 2025.

🪄 Le retour de l’astuce de Netgear, en mieux

Si les débits annoncés sont impressionnants, il est bon aussi de faire un point sur un des moyens mis en place par Netgear pour s’assurer qu’il n’y aura pas de perte quand vous serez connecté à un des satellites. On appelle cette astuce technique un « backhaul », c’est-à-dire une connexion dédiée entre le routeur et ses satellites. Ce canal privilégié évite que les communications de vos appareils avec le routeur empiètent sur les besoins des routeurs et limitent ainsi vos débits. En définitive, cela permet une communication optimale entre les différents modules, même loin du routeur principal.

Dans les Orbi jusqu’à présent, ce backhaul sans-fil reposait sur la bande de fréquence des 5 GHz (celle du bas). Mais, pour cette nouvelle génération de routeur, Netgear améliore son backhaul en empruntant la technologie MLO (pour Multi-Link Operation ou fonctionnement multi-liens) au Wi-Fi 7. Autrement dit, il va agréger les débits obtenus avec une partie de la bande des 5 GHz (sur un canal de 240 MHz) avec ceux obtenus avec une partie de celle des 6 GHz (canal de 320 MHz). Résultats ? Un backhaul de 10 Gbit/s, contre 2 Gbit/s pour la génération précédente… Une promesse de débits robustes, s’il en est.

Pour ceux qui ont refait leur installation électrique en respectant la norme NF C 15-100, vous devriez avoir un logement câblé en Ethernet avec, si ce n’est une baie de brassage, au moins un point d’accès qui vous permettra de remplacer le backhaul sans-fil par un câble Ethernet (Catégorie 6 ou plus, de préférence), qui reliera alors le routeur au satellite, via les ports 10 Gbit Ethernet.

Car, c’est un point qu’il faut souligner, Netgear a blindé la partie filaire de sa connectique. Ses routeurs principaux sont dotés de 2 ports 10 Gbit Ethernet, 1 entrant depuis votre box et 1 autre pour connecter directement un PC, un hub ou le satellite. Les ports Ethernet restants (quatre sur le routeur et deux sur les satellites) sont compatibles 2,5 Gbit, ce qui est remarquable et permettra a priori de connecter vos PC sous Windows ou vos console sans que le routeur soit à l’origine des limitations éventuelles de débits.

Pour tout dire, la connectique est quasiment sans défaut. On regrettera éventuellement l’absence d’un port USB qui facilite le partage d’un disque dur ou d’une imprimante sur le réseau local.

Enfin, l’adaptateur secteur fourni marche dans les pas de son aîné. Il tire environ 60 W, soit la même chose que pour les Orbi Wi-Fi 6E et 18 W de plus que le modèle Wi-Fi 6.

🧑‍🎨 Design : entre routeur et gratte-ciel

Depuis quelques générations, les routeurs sans-fil ont décidé de se dresser, de prendre de la hauteur. Un bon moyen de placer des antennes à la verticale pour offrir une meilleure couverture, et aussi une disposition idéale pour laisser la chaleur, produite par le processeur et les antennes, monter et s’échapper naturellement vers le haut.

De fait, les Orbi RBE 970 sont grands, imposants, plus encore que leurs aînés directs. Avec presque 30 cm de haut et pas loin de 15 cm de circonférence, ils passeront difficilement inaperçu sur un meuble ou une étagère, même si leur design est relativement discret, fidèle à l’esprit de celui des générations précédentes et passe-partout – il est décliné en noir et en blanc, selon ce qui conviendra le mieux avec votre décoration.

La finition est de qualité et soignée. Le câble alimentation pourrait être plus long, mais il l’est suffisamment pour éviter d’avoir à trop faire de compromis entre l’endroit où il faudrait le placer et celui où il prendra finalement place.

Lors de leur configuration, une LED éclaire la base des routeurs pour indiquer leur état, blanc, bleu ou violet. Une fois opérationnel, il ne produit plus de lumière et se fait oublier.

🛠️ Configuration et gestion

Comme tous les routeurs modernes depuis l’avènement des smartphones, l’Orbi RBE 970 se configure depuis une application, baptisée de manière assez originale… Orbi. Vous la téléchargez, la lancez, branchez le routeur principal à votre box. C’est cette connexion qui sera la plus « complexe », puisqu’il vous faudra opter pour les bons ports -celui qui offre le meilleur débit côté box et le port WAN 10 Gbit côté routeur. Evitez de recycler un vieux câble, sauf s’il est catégorie 6 ou supérieure, et utilisez celui qui est fourni avec les Orbi.

Il vous faudra ensuite suivre quelques étapes qui ne devraient pas vous prendre beaucoup plus de cinq minutes, sauf à ce qu’une mise à jour s’interpose entre vous et le chrono.

Un conseil, toutefois, laissez bien à la base et aux satellites le temps de se connecter au travers du backhaul. Une première étape indiquera une phase de synchronisation, qui établira la connexion entre les deux unités, parfois en 2,4 GHz. Une seconde phase d’optimisation interviendra ensuite, pour s’assurer que la connexion soit bien établie en 5 et 6 GHz.

📱 Une application (un peu trop) minimaliste

Lors de cette configuration initiale, il vous est proposé de créer un réseau invité. C’est une très bonne idée dans l’absolu, mais il nous semble inutile de mettre en place ce type de réseau si vous n’en avez pas besoin. Autant attendre d’en avoir besoin. Il sera possible de le faire depuis l’application ultérieurement. Même remarque pour le réseau IoT, dédié aux appareils connectés de votre domicile. Si vous n’en avez pas ou peu, inutile de créer un réseau dédié. Si vous en possédez quelques-uns nous vous conseillons d’opter pour la création d’un réseau spécial qui utilisera la bande de fréquences des 2,4 GHz. Cela évitera qu’ils ne saturent celle des 5 GHz, et cela permettra également d’isoler des appareils sont la sécurité n’est pas toujours optimale, les mises à jour étant rares.

L’application Orbi est parfaite pour parer au plus pressé et gérer le quotidien – mais si vous souhaitez creuser un peu plus, vous devrez vous connecter à une interface Web en saisissant l’adresse IP du routeur principal dans un navigateur. De même qu’il existe une interface simple et une interface avancée via un navigateur, il serait bienvenu d’avoir la même chose dans l’appli.

Une interface Web des années 90 pour configurer un produit de 2024…

Quoi qu’il en soit l’essentiel est là. Les réglages de sécurité du Wi-Fi sont à portée de doigt en deux secondes, l’activation du Wi-Fi invité également, et vous pouvez même réaliser un petit speedtest de temps à autre pour vous assurer que votre connexion est toujours au meilleur de sa forme. Vous pourrez aussi activer l’Accès en tout lieu ce qui vous permettra de prendre le contrôle de vos routeurs depuis l’autre bout du monde si besoin. Un bon moyen d’activer un réseau invité si vous avez prêté votre logement à des amis, mais ne voulez pas partager votre mot de passe. C’est aussi de là que vous pourrez activer le contrôle parental en créant des profils pour les utilisateurs concernés, dans lesquels figureront leurs appareils.

🧑‍🧑‍🧒‍🧒 Contrôle parental et sécurité : il faut payer

Manque de chance, pour tout véritable contrôle parental intégré, il faut opter pour la solution payante intégrée. Vu le prix du kit Orbi, on aurait pu espérer que Netgear ait la bonne idée de propser ce service gratuitement, puisqu’il peut s’avérer essentiel à la protection des plus jeunes. Il n’offre qu’un accès gratuit pendant 30 jours.

Couplé avec l’application Netgear My Time, cette fonction vous permet de surveiller ce que font vos enfants, que leurs appareils soient connectés au réseau de vos routeurs ou non. A partir des profils créés gratuitement vous pourrez définir si l’utilisateur est un enfant, un adolescent ou un adulte. Vous pourrez alors définir un niveau de contenus accessibles, des heures de coucher, des limites de temps et même un temps hors ligne. On aimerait qu’il soit possible de définir des limites pour plusieurs applications en un seule fois. Tout comme on aimerait pouvoir dupliquer ces réglages entre plusieurs profils.

Heureusement, si le contrôle parental est vite payant, Netgear est un peu plus généreux pour sa solution de sécurité Armor. Le fabricant américain vous offre un an de ce service développé en partenariat avec Bitdefender. Armor repose à la fois sur des scans et une surveillance de tout ce qui transite et se connecte aux routeurs Orbi, mais aussi sur des applications qui sont à installer sur vos appareils (PC, Mac, smartphone et tablettes Android ou iOS, etc.).

La suite logicielle scannera vos équipements, bloquera les sites dangereux, évitera les pièces jointes dangereuses, etc. Même sans aller jusqu’à installer Armor sur tous vos appareils, c’est en tout cas une assurance de plus que votre réseau ne sera pas mis à mal par une fausse manipulation ou un comportement inadapté d’un des utilisateurs.

📡 Couverture : des gains indiscutables

Nous avons testé le pack de trois routeurs Orbi (une base et deux satellites, autrement dit les Orbi RBE 973). Au fil des tests des générations précédentes, nous avons constaté qu’à cause des nombreux murs porteurs qui traversent et structurent notre appartement d’une centaine de mètres carrés, il nous fallait trois routeurs pour éviter toute zone blanche.

La couverture totale de notre appartement de test d’environ 100 m carrés, assurée par les trois routeurs (une base et deux satellites).

En l’espèce, grâce au progrès des antennes et du Wi-Fi 7, nous avons pu pour la première fois profiter d’un réseau de bonne qualité partout dans notre appartement avec deux routeurs. Mais non seulement la couverture est plus vaste, elle est également de meilleure qualité.

Dans un coin bureau d’une des pièces, séparée du premier routeur par un mur porteur de plus de 40 cm d’épaisseur, nous captions parfaitement le réseau mais rencontrions parfois des ralentissements ou des lags quand nous mettions en place une petite LAN de trois PC. Avec les Orbi RBE 970, ces désagréments ne se sont pas manifestés, c’est de l’histoire ancienne.

Les couvertures assurées par chacun des trois routeurs du pack Orbi RBE 970.

Même chose en bout de portée de notre réseau, là où il nous fallait ajouter un troisième routeur sur les générations précédentes, nous arrivions à travailler sans lenteur, ou perte de connexion avec seulement deux routeurs.

La carte de couverture du réseau Orbi montre qu’il n’y a non seulement désormais plus aucune zone non couverte, mais que la qualité de couverture est résolument bonne, au vert.

🚀 Débits : des sommets, toujours, mais parfois des petites variations

Une fois qu’on est assuré de la qualité de la couverture, il faut évidemment passer à la mesure des débits. Ceux que nous avons enregistrés ont toujours été excellents et supérieurs à ceux que les Orbi Wi-Fi 6E de génération précédente nous offraient. Pour tout dire, là où les routeurs Wi-Fi 6E nous permettaient d’atteindre 1,7 Gbit/s au mieux à courte distance de la base Orbi, ce sont jusqu’à 3,6 Gbit/s que nous avons mesurés dans des conditions similaires.

De même, au point de mesure le plus éloigné du premier routeur, à plus de 15 mètres et quatre murs porteurs plus loin, les débits offerts sont largement meilleurs en Wi-Fi 7. Là où les Orbi Wi-Fi 6E assuraient tout de même pas moins de 300 Mbit/s, le Wi-Fi 7 dépasse toujours le Wi-Fi 6E dans les conditions optimales et avec des produits compatibles, évidemment. Les gains avec un PC compatible Wi-Fi 6E sont notables mais bien moins importants.

Il faut également noter que les débits obtenus avec deux modules sont équivalents (voire légèrement supérieurs) à ceux obtenus avec trois modules en bout de portée. Cela signifie que malgré la complexité de l’environnement, peu favorable à la diffusion des ondes, les progrès en matière de couverture permettent à deux routeurs de couvrir très correctement notre appartement là où il fallait trois routeurs précédemment. Une bonne nouvelle au vu du prix d’un routeur supplémentaire.

Quoi qu’il en soit, si votre connexion à Internet suit, vous devriez pouvoir profiter pleinement de votre connexion, partout dans la maison. Mais il est inutile d’investir dans ces Orbi si vous n’avez pas une connexion fibre multi-gigabit entrante (symétrique de préférence).

Une certitude demeure, les Orbi RBE 970 tiennent leurs promesses de couverture et de débits ultra rapides, sachant qu’ils ont encore du potentiel de progression grâce à de futures mises à jour.

Et ce point est important car il laisse espérer des gains en stabilité, ou en débits, ou encore la possibilité d’allouer plus librement la bande des 6 GHz. Autant de points qui pourraient renforcer encore l’attrait et les performances de ces Orbi d’exception, et qui pourraient aussi corriger certaines baisses de régime surprenante que nous avons relevées.

En effet, au cours de nos mesures, il nous est arrivé de relever des débits moins importants, notamment au deuxième point de mesure qui se trouve correspondre à la zone de couverture où les appareils peuvent basculer d’un routeur à l’autre, de la base au premier satellite.

Dans ces cas « accidentels », nous avons mesuré au miminum 1 Gbit/s entre 5 et 10 m, avec un regain à environ 1,5 Gbit/s au troisième point (entre 10 et 15 m), tandis qu’à plus de 15 mètres c’était entre 700 et 900 Mbits/s que nous relevions. Sur dix sessions de mesure, ces débits moindres mais toujours excellents ne se sont manifestés que deux fois, sans qu’on trouve une explication qui puisse être liée à l’heure, à des interférences voisines, etc.

Ces résultats moindres – mais impossibles à qualifier de mauvais – sont surprenants mais avaient au moins le mérite de se manifester de manière cohérente et homogène sur tous les smartphones (quatre en tout) et PC (deux) que nous avons utilisés et qui sont équipés de modules Wi-Fi 7 Intel, Qualcomm ou Mediatek.

⚖️ Notre verdict du Netgear Orbi RBE 970