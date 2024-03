The Elder Scolls 6 : des nouvelles arrivent de Bethesda, le jeu est presque jouable

The Elder Scrolls 6 refait enfin parler de lui. Après près de six ans sans trop de nouvelles, Bethesda lâche enfin quelques bribes d’information concernant son RPG. Selon le studio, le développement de TES 6 serait en cours, mieux encore le titre serait même jouable en interne.

©Bethesda

Cela fait maintenant plus de douze ans que le cinquième opus de la série des Elder Scrolls est sorti. Depuis Skyrim a eu le droit à diverses versions, remettant le jeu sur le devant de la scène. Entre édition spéciale “next-gen” et anniversaire, en tout le jeu est sorti pas moins de onze fois.

De ce fait, les joueurs commencent à en avoir assez et aimeraient bien que Bethesda passe à la suite. Heureusement pour eux, The Elder Scrolls 6 (TES 6) est bel et bien en développement, le jeu ayant été annoncé à l’E3 2018.

En revanche, le titre est encore loin de sortir. En effet, en 2023, Phil Spencer, le CEO d’Xbox Game Studios suggérait que le jeu ne sortirait pas avant 5 ans supplémentaires de développement. TES 6 pourrait donc avoir une fenêtre de sortie aux alentours de 2027. De plus, après le rachat de Bethesda par Microsoft, il est probable que le titre soit une exclusivité Xbox.

Malheureusement c’est à peu près tout ce que les joueurs ont à se mettre sous la dent concernant le RPG. En revanche, pour fêter les 30 ans du premier opus (The Elder Scrolls: Arena), Bethesda lâche une petite information supplémentaire sur le RPG tant attendu.

Happy 30 years of The Elder Scrolls: pic.twitter.com/dvCiFnZo6T — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) March 25, 2024

The Elder Scrolls 6 est jouable en interne

Il semblerait que le jeu soit entré dans une phase de développement plus active après la sortie de Starfield et celui-ci serait même jouable. En effet, dans un message X (anciennement Twitter) célébrant la série, le studio suggère que les développeurs sont actuellement en train de jouer à une version peu avancée du titre.

“Dernier point et non des moindres, oui, nous sommes en train de développer le prochain chapitre : The Elder Scrolls 6. Même maintenant, retourner en Tamriel et jouer à cet “early-build” nous emplit de la même joie, de l’excitation et des promesses liées à l’aventure”. Bethesda

Cela semble mince, cependant le fait que TES 6 soit entré dans une phase de développement où il est jouable est un beau pas en avant. Au vu de l’historique de développement de Bethesda, il est peu probable que le titre sorte en avance mais cette information a de quoi rassurer les joueurs.

Le RPG de Bethesda va-t-il être une déception ?

En revanche, il se peut que l’expérience TES 6 soit décevante à sa sortie. La plupart des jeux Bethesda ne sont pas particulièrement stables ni optimisés à leur sortie. Que ce soit Skyrim ou Starfield, le lancement d’un jeu de ce studio se fait rarement sans encombre.

Il est très probable que le RPG va trouver son public.Cependant l’absence d’une version PlayStation et la sortie plus que probable sur la dixième génération de console aurait de quoi frustrer les joueurs.

Enfin, diverses spéculations suite au teaser du jeu sous-entendent que TES 6 se déroulerait dans une province déjà visitée auparavant dans le second opus (Daggerfall). Le jeu pourrait donc mettre en avant les contrées de Haute-Roche ou de l’Enclume , des régions à l’esthétique assez conventionnelle.

©Bethesda ©Bethesda

Il faut espérer que le temps de développement à rallonge de TES 6 permettra à Bethesda de proposer quelques surprises pour son RPG. En attendant plus d’informations, les joueurs vont devoir patienter encore un peu et se contenter du peu d’informations à leur disposition.