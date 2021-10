The Elder Scrolls V : Skyrim Anniversary Edition ne sera pas compatible avec de nombreux mods existants

Et cette édition anniversaire prend la forme d’une mise à jour et non d’un jeu indépendant ; pensez à désactiver les màj automatiques sur Steam !

La première sortie de Skyrim remonte au 11 novembre 2011. Après une The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition parue cinq ans plus tard, en novembre 2016, sur Xbox One, PlayStation 4 et Windows, le jeu de Bethesda se retrouvera une énième jeunesse à l’occasion des ses 10 ans, avec la The Elder Scrolls V : Skyrim Anniversary Edition, logiquement attendue le 11 novembre prochain. Si au fil des années, les moddeurs ont bichonné le titre par l’intermédiaire de mods en tous genres, dont nous faisons régulièrement l’écho sur le site, cette nouvelle mouture risque d’en rendre incompatible un bon paquet selon extrwi, qui a œuvré sur le SKSE (Skyrim Script Extender).

Le « problème », c’est que l’Anniversary Edition ne prendrait pas la forme d’un jeu indépendant sur PC, mais d’une mise à jour de la Special Edition. En conséquence, des joueurs ayant soigneusement moddé leur Skyrim au fil des mois, en l’affublant de 1200 mods par exemple, risquent de se retrouver avec une version boguée s’ils ne désactivent pas la mise à jour automatique.

Un pack ajoute 132 nouvelles créatures et 35 zones à Skyrim

Une mise à jour SKSE rapidement déployée

Nous vous passons les détails techniques, mais dans un post publié sur Reddit, extrwi explique que « dans le cadre de la mise à jour AE, Bethesda a décidé de mettre à jour le compilateur utilisé pour construire la version 64 bits de Skyrim de Visual Studio 2015 à Visual Studio 2019 » ; que « cela change la façon dont le code est généré » et risque « d’obliger les développeurs de mods à repartir de zéro pour trouver des fonctions et écrire des hooks ».

extrwi précise qu’il peut « probablement pondre une version mise à jour de SKSE, mais [que sa] principale préoccupation concerne les autres plugins existants […]. En fait, tous ceux qui ont écrit un plugin en code natif devront refaire au moins une partie du travail pour supporter AE. Cela signifie de manière réaliste que pas mal de mods en code natif vont être incompatibles pour une durée inconnue après la sortie de AE ».

Les packs de textures HD non concernés ?

En théorie, les packs de textures ne devraient pas être impactés. En revanche, les mods changeant le gameplay ou ajoutant des éléments scriptés risquent de ne pas fonctionner avec AE jusqu’à ce que leur auteur les mette à jour.

Enfin, comme mentionné au début, extrwi précise que The Elder Scrolls V : Skyrim Anniversary Edition ne sera pas un produit séparé mais une mise à jour. En conséquence, il donne les conseils suivants aux joueurs ayant moddé leur jeu : « Changez les paramètres de mise à jour de Skyrim SE dans Steam pour qu’il ne soit mis à jour qu’au lancement. Ne lancez jamais Skyrim SE via Steam, seulement via votre gestionnaire de mods ou skse64_loader ».