Thermaltake lance ses premiers modules de mémoire DDR5, jusqu’à 32 Go de DDR5-5600

Thermaltake présente ses premiers modules de mémoire DDR5 dans sa gamme TOUGHRAM RC, proposés en trois vitesses et disponibles exclusivement en une capacité de 32 Go (2 x 16 Go).

Thermaltake TOUGHRAM RC DDR5 – Crédit Thermaltake

Le catalogue actuel de modules de mémoire vive chez Thermaltake se compose exclusivement de mémoire DDR4. Le constructeur vient toutefois d’annoncer l’arrivée sur le marché de ses premiers modules de mémoire DDR5, pour l’instant destinés à la plateforme Alder Lake en LGA 1700 d’Intel, en attendant la prochaine plateforme d’AMD qui sera la première du constructeur à prendre en charge cette nouvelle génération de mémoire vive.

32 Go, de DDR5-4800 à DDR5-5600

Uniquement disponibles en kit de 2 x 16 Go, ces barrettes TOUGHRAM RC sont proposées en versions DDR5-4800, DDR5-5200 et DDR-5600. La version la moins rapide a d’ores et déjà fait son apparition sur le site de Thermaltake (en précommande toutefois à l’heure où ces lignes sont écrites) à un tarif de 430 dollars. Les deux kits plus rapides ne seront quant à eux disponibles qu’à partir du 3 mars prochain, à un tarif encore inconnu. Le tarif élevé s’explique en partie par la pénurie actuelle qui touche les composants, particulièrement le module PMIC (Power Management Integrated Circuit) en charge de la gestion de l’alimentation.

Sobrement baptisé « RA50D516GX2-4800C40A », le kit TOUGHRAM RC de 2 x 16 Go de mémoire DDR5-4800 de Thermaltake affiche des timings de 40-40-40-77 à une tension standard de 1,1V, ce qui reste dans les limites de la norme DDR5 dictée par le JEDEC. On appréciera au passage la présence d’un dissipateur thermique sobre, sans aucune touche RGB. Ces nouvelles barrettes de mémoire DDR5 restent toutefois compatibles avec les kits de refroidissement liquide Floe RC et Floe RC Ultra du constructeur.