La liste des modules DDR5 validés pour Alder Lake

Le combo processeur Alder Lake et carte mère Z690 introduira d’ici moins d’un mois maintenant la prise en charge de la mémoire DDR5 auprès du grand public. momomo_us livre une liste de plusieurs modules Micron, Samsung, SK Hynix, Crucial, et Kingston validés. Crucial s’approvisionne auprès de Micron (c’est la filiale grand public de l’entreprise) tandis que Kingston passe commande auprès de SK Hynix.

Il n’est sans doute pas superflu de préciser qu’Intel ne se charge pas de la validation mais confie cette tâche à AVL (Advances Validation Labs), une société justement spécialisée dans les tests et la validation des modules mémoire. Comme vous l’aurez constaté sur le tableau, il s’agit de mémoire DDR5-4800, ce qui correspond à la norme standard pour les processeurs Alder Lake. Par ailleurs, ces modules collent aux spécifications du JEDEC : timings de 40-39-39 et tension de 1,1 V. Ils se déclinent dans trois capacités : 8 Go, 16 Go et 32 Go. Enfin, notez qu’ils sont tous qualifiés comme non-ECC.

Le Core i9-12900K repéré avec de la DDR5-8000

DDR5-4800