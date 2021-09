Thermaltake présente son boîtier Divider 500, proposé dans des éditions TG ARGB et TG Air

Après le Core P6 TG en juin, Thermaltake dévoile un nouveau boîtier mid-tower, le Divider 500. L’entreprise le propose en deux coloris, noir et blanc, et surtout en deux éditions, la TG ARGB et la TG Air. Comme leur nom l’explicite, la première met l’accent sur les effets RGB, la seconde sur la ventilation.

En pratique, cela se matérialise par des différences au niveau des panneaux et de la façade. Afin de ne pas entraver les effets lumineux des diodes, le Divider 500 TG ARGB possède des panneaux latéraux, un top et une façade en verre trempé (épaisseur de 3 mm). Le Divider 500 TG Air ne conserve que les deux panneaux latéraux en verre trempé et adopte un top et une façade ajourés type mesh. En outre, les panneaux latéraux sont en fait constitués d’une paire de triangles ; pour chaque côté, il est possible de remplacer l’un d’eux par un triangle en acier.

Jusqu’à 390 mm pour la carte graphique

Hormis ces différences, les deux versions sont semblables. Le châssis a des dimensions de 530 x 230 x 466 mm et pèse 10,29 kg. Il peut héberger une carte mère au format Mini ITX, Micro ATX ou ATX ; offre suffisamment d’espace pour un ventirad de 170 mm (avec les deux panneaux en verre trempé), une alimentation longue de 220 mm (sans cage HDD) et une carte graphique longue de 390 mm (sans radiateur). Le boîtier propose 7 emplacements 2,5 pouces en tout, dont deux sont compatibles 3,5 pouces.

Concernant les capacités de refroidissement, ce Divider 500 possède trois emplacements 120 / 140 mm en façade ; deux autres de 120 / 140 mm au niveau de la partie supérieure ; deux de 120 mm sur le panneau latéral droit ; un de 120 mm à l’arrière. Thermaltake fournit quatre ventilateurs de 120 mm dont trois ARGB pour le TG ARGB mais seulement de deux turbines de 120 mm pour le TG Air. Pour le watercooling, plusieurs configurations possibles avec une limite de 360 mm pour le radiateur.

Le tarif semble être de 130 euros dans les deux cas.