Core Ultra 200 : Intel veut la couronne du gaming, mais à quel prix ?

La future génération de processeurs de bureau d’Intel n’est plus très loin. Comme les Lunar Lake mobiles (Core Ultra 200V), les Arrow Lake (Core Ultra 200) devraient être lancés à la rentrée. Ces puces flambant neuves devraient être synonymes d’amélioration des performances et, il faut l’espérer, de renouveau pour la firme.

Après le fiasco des Core Gen13 et 14 défectueux, l’entreprise a en effet besoin d’une victoire et elle compte bien sur ses nouveaux modèles de processeurs pour redorer son blason. Si Intel veut mettre l’accent sur l’efficacité énergétique grâce à sa nouvelle architecture E-Core et P-Core, pour l’instant, les performances officielles des nouveaux Core Ultra 200 sont encore inconnues.

Heureusement, la fuite d’échantillons d’ingénierie (early sample, ES) d’un processeur Arrow Lake desktop (possiblement le fleuron) permet d’en apprendre un peu plus sur leurs performances. C’est notamment la fréquence de boost des E-Core Skymont et des P-Core Lion Cove qui se seraient retrouvées dans la nature.

Les chiffres annoncés semblent tout à fait corrects, notamment pour ce qui est des cœurs d’efficacité. La vitesse d’horloge boostée des Lion Cove serait cependant en deçà des meilleurs processeurs de la génération actuelle (Core i9-14900K et 14900KS).

Core Ultra 9 : les E-Cores en hausse, les P-Cores en baisse ?

Le Core Ultra 9 285K (s’il s’agit bien de lui), a donc été flashé à 5,7 GHz en boost sur un P-Core unique. Sur l’ensemble, cette vitesse d’horloge redescend aux alentours de 5,40 GHz. En soi, c’est aussi bien que le meilleur des Ryzen 9000 d’AMD.

Le Ryzen 9 9950X peut en effet atteindre la fréquence de 5,7 GHz en boost lui aussi. Néanmoins, cette prouesse du Core Ultra 9 haut de gamme fait un peu pâle figure en comparaison des 6,0 et 6,2 GHz des 14900K et 14900KS. Cela reste malgré tout satisfaisant et les performances du Core Ultra 9 285K seront certainement suffisantes en jeu.

Il faut espérer en revanche que, contrairement au Ryzen 9 9950X, le fleuron d’Intel ne se montre pas décevant dans ce domaine en particulier. Pour ce qui est des performances des E-Core Skymont, le Core Ultra 9 se démarque.

Le processeur haut de gamme affiche 4,6 GHz sur un cœur unique et sur l’ensemble, ce qui est meilleur que les fleurons de la génération précédente (4,4 et 4,5 GHz). Par contre, cette évolution des cœurs d’efficacité pourrait être moins utile en jeu.

Quoi qu’il en soit, Intel promet une augmentation de 14 % de l’IPC pour les cœurs P par rapport à ceux de la génération précédente (Redwood). Si cela ne se traduit pas forcément par une augmentation de 14 % des performances en jeu, cela reste encourageant, d’autant plus qu’en qualité d’early sample, ces fréquences sont censées évoluer (en mieux) d’ici la commercialisation des Core Ultra 200.

Core Ultra 9 285K Core i9-14900K Core i9-14900KS Ryzen 9 9950X Coeurs/Threads 24/? (8+16) 24/32 (8+16) 24/32 (8+16) 16/32 Fréquence boostée

(P-Core) 5.7 GHz 6.0 GHz 6.2 GHz 5.7 GHz Fréquence boostée

(E-Core) 4.6 GHz 4.4 GHz 4.5 GHz – Fréquence de base 3.6 GHz ? 3.0 GHz (P-Core) 3.2 GHz (P-Core) 4.3 GHz TDP 125 W 150 W 170 W