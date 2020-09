Trois jeux gratuits sur l’Epic Games Store, dont Football Manager 2020 et Watch Dogs 2

Après nous avoir accordé Railway Empire et Where The Water Tastes Like Wine la semaine dernière, l’Epic Games Store renouvelle son lot de jeux gratuits. Au menu de la carte des prochains jours : Football Manager 2020, Watch Dogs 2 et Stick It To The Man.

Une belle ardoise, puisque les deux premiers coûtent 55 et 60 euros respectivement hors tarif promotionnel.

Football Manager 2020

On ne présente plus la licence Football Manager, dont l’édition 2020 est le quinzième opus. Toujours développé par Sports Interactive et édité par Sega, Football Manager 2020 vous permet de prendre le contrôle d’un club de football et de le gérer sur plusieurs saisons.

Le jeu n’exige pas une grosse configuration, au contraire : un processeur Intel Pentium 4 (64 bits), Intel Core 2 ou AMD Athlon 64 – 2,2 GHz et une solution graphique Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT ou AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 associés à 2 Go de RAM suffisent.

Watch Dogs 2

Développé et édité par Ubisoft Entertainment, Watch Dogs 2 est nettement plus gourmand. Il impose au moins un processeur Intel Core i5 2400s à 2,5 GHz ou AMD FX 6120 à 3,5 GHz, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD Radeon HD 7870 et 6 Go de RAM.

Sorti le 15 novembre 2016, ce soft vous propose d’incarner « Marcus Holloway, un jeune hacker surdoué vivant dans le berceau de la révolution technologique, la baie de San Francisco. Travaillez en équipe avec Dedsec, un célébre groupe de hackers, pour réaliser le plus gros piratage de l’histoire : démantelez ctOS 2.0, un système d’exploitation invasif utilisé par des cerveaux criminels pour surveiller et manipuler les citoyens à grande échelle ».

Par ailleurs, notez que le troisième opus de la saga, Watch Dogs : Legion, débarquera le 29 octobre prochain.

Stick It To The Man !

Enfin, on termine avec le plus modeste mais non moins sympathique Stick It To The Man !, un plateformer développé par Zoink sorti en 2013.

Voici le topo : « C’est une journée ordinaire pour Ray, testeur de casques de chantier, quand il est victime d’un accident étrange et se réveille avec un bras géant en spaghetti rose qui lui sort du cerveau. Il se découvre alors des pouvoirs extraordinaires qui lui permettent de lire dans les pensées. Ray peut désormais changer le monde à coup d’autocollants, et transformer son univers de papier en l’arrachant, le pliant et en utilisant les autocollants délirants qu’il trouve (en plus de ses super nouveaux pouvoirs) pour résoudre des énigmes ahurissantes ! Hélas, Ray a à peine le temps de se faire à ses toutes nouvelles capacités de voyance qu’il doit essayer d’échapper à l’organisation de « L’Homme » qui lui colle aux basques pour un crime qu’il n’a pas commis. Pourrez-vous aider Ray à résoudre cette colle ? Préparez-vous à tout décoller, arracher et à mettre L’Homme en échec ! ».

La configuration minimale annonce un processeur Dual-core à 1,6 GHz, une carte graphique NVIDIA Radeon 6310/ATI Radeon HD 4650 et 2 Go de RAM.