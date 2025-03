TSMC rachèterait une partie des fonderies d’Intel pour fournir AMD et Nvidia

TSMC envisage de prendre une participation dans Intel Foundry pour accélérer la production de puces aux États-Unis et discute de ce projet avec NVIDIA, AMD et Broadcom, potentiellement pour éviter les tarifs douaniers imposés par l’administration Trump.

TSMC, le géant taïwanais de la fabrication de semi-conducteurs, manifeste un intérêt pour une éventuelle prise de participation dans les activités de fonderie d’Intel. Malgré leur rivalité, les deux entreprises pourraient collaborer pour accélérer la production de puces aux États-Unis, un objectif soutenu par l’administration Trump qui cherche à revitaliser l’industrie des semi-conducteurs dans le pays.

Selon des sources, TSMC a entamé des discussions avec ses partenaires technologiques, notamment NVIDIA, AMD et Broadcom, concernant cette potentielle acquisition. L’objectif serait de gérer conjointement les installations de fabrication, tout en veillant à ce que TSMC ne détienne pas plus de 50 % des opérations d’Intel. Cette limitation vise à préserver l’exclusivité d’Intel et à répondre aux préoccupations de l’administration Trump quant à une externalisation complète vers une entité étrangère.

Cette initiative de TSMC intervient avant l’annonce d’un investissement de 100 milliards de dollars aux États-Unis, avec des projets d’ouverture de cinq nouvelles installations en Arizona ainsi qu’un centre de recherche et développement. L’intérêt de TSMC pour ce partenariat pourrait être motivé par la volonté d’échapper aux tarifs douaniers imposés par l’administration Trump, qui pourraient atteindre 100 % et ainsi menacer gravement les activités de TSMC.

Pour Intel, cette collaboration pourrait être une opportunité de relancer ses activités de fonderie, qui n’ont pas encore produit de produit gagnant malgré les attentes. L’arrivée de la technologie 18A pourrait changer la donne, mais il est encore trop tôt pour en juger.

Avec les discussions en cours entre TSMC et ses partenaires, un accord de coentreprise pourrait bientôt voir le jour, marquant une nouvelle étape dans la dynamique concurrentielle et collaborative de l’industrie des semi-conducteurs.