Un boitier PC pliable et ignifugé, révolution ou gadget inutile ?

©Tom’s Hardware US

Le boîtier est l’un des éléments les plus importants d’une configuration PC. Si certains arrivent à s’en passer grâce à des solutions originales (comme intégrer les composants directement dans un bureau), ce sont des exceptions et non la norme.

Le Computex est souvent l’occasion de voir des mods de boîtier loufoques mais aussi ce qui semble être des tentatives d’innovation, parfois intéressantes. C’est par exemple le cas du boîtier PC Model 0 Flamingo de Geometric Future.

Celui-ci ressemble à s’y méprendre à une boîte de rangement pliable en feutre gris arborant des accents orange ainsi que le logo d’AMD. Il ne faut pas se tromper, il s’agit bien d’un boîtier pour PC un peu particulier.

Un boitier PC qui s’ouvre comme une boîte à gâteaux

Pensé pour le format Mini-ITX, le Model 0 Flamingo est dépliable à loisir. Le boîtier enveloppe la carte mère et le système un peu à la manière d’une boîte à gâteau. Cela permet d’accéder aux composants du PC sans aucun problème de manière simplifiée et rapide.

Il dispose également de pieds magnétiques amovibles. Cela permet au Model 0 Flamingo d’être orienté de plusieurs manières. Pour s’ouvrir et se fermer, le boîtier est également équipé de petits aimants mais aussi de broches plus conventionnelles.

©Tom’s Hardware US

Évidemment, le Model 0 Flamingo, malgré sa particularité, n’en est pas moins un boîtier d’apparence parfaitement fonctionnel. Celui-ci est équipé de nombreux trous de ventilation ainsi que d’un cercle entièrement maillé afin d’assurer un flux d’air le plus optimal possible.

Il faut espérer que la chaleur dégagée par l’ordinateur ne finisse pas par démagnétiser les aimants. Il faut dire que vu ses dimensions, il n’y a pas de place pour un système de ventilation complexe, le refroidissement pourrait donc poser problème.

Le Model 0 Flamingo est un petit boîtier à l’intérêt limité ?

Faisant 3,2 x 8,1 x 8,2 pouces, il faudra se contenter du ventilateur du refroidisseur à air. Heureusement, le feutre qui compose le boîtier est ignifugé et résistant aux moisissures. Enfin, il ne faut pas espérer pouvoir faire de ce boîtier un PC gamer haut de gamme. Une GeForce RTX 4090 ne rentrera jamais ni aucune autre carte graphique d’ailleurs.

Là aussi, il faut espérer, peut-être que le Model 0 Flamingo sera un succès, poussant ses créateurs à commercialiser une version 1, un tout petit peu plus grande. Actuellement, ce boîtier semble assez gadget et manque de fonctionnalités véritablement attrayantes.

Le boîtier devrait être lancé plus tard cette année. N’ayant pas encore de prix exact, il pourrait être vendu entre 90 et 110 dollars. Compte tenu de la proposition du Model 0 Flamingo, un prix le plus bas possible serait certainement un argument de vente solide.

Geometric Future vient de présenter un nouveau boitier PC pliable : le Model 0 Flamingo.

Celui-ci ressemble à une boîte à gâteau pouvant se fermer autour d’une carte mère au format Mini-ITX.

Ces dimensions sont trop petites pour accueillir un système de ventilation complexe mais il est ignifugé.

Source : Tom’s Hardware US