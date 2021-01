Un GPU Navi XTXH listé, une RX 6900 en préparation ?

Pour l’instant, AMD a décliné son GPU Navi 21, alias Big Navi, dans trois RX 6000 : la RX 6900 XT (Navi 21 XTX), RX 6800 XT (Navi 21 XT) et RX 6800 (Navi 21 XL). Une nouvelle mouture a été repérée, le Navi 21 XTXH.

La référence à laquelle ce GPU se destinerait reste pour l’instant inconnue. Il y a deux possibilités. La première est que le GPU Navi 21 XTXH se retrouve dans une RX 6900 ; cette dernière viendrait naturellement se positionner entre la RX 6900 XT et la RX 6800 XT et aurait pour mission de contrer la RTX 3080 Ti de NVIDIA. La seconde option est une carte plus haut de gamme que la RX 6900 XT, peut-être une version Pro. Le produit embarquerait un port USB Type-C avec un PDP (Power Delivery Profiles) de 27 W.

La gamme Ryzen Threadripper 5000 comprendrait un modèle 16 cœurs / 32 threads

Le milieu de gamme pour l’instant abandonné par AMD

Nous verrons si AMD annonce une carte dotée d’un tel GPU lors du CES 2021. Néanmoins, le haut de gamme étant déjà bien rempli, nous nous attendons plutôt à l’arrivée de cartes graphiques sous architecture RDNA 2 milieu de gamme ; des RX 6700 ou RX 6700 XT pour ne pas les nommer. En effet, NVIDIA a pour l’instant le champ libre sur ce segment avec ses RTX 3070, RTX 3060 Ti et bientôt RTX 3060. Dans tous les cas, qu’il s’agisse d’AMD ou de NVIDIA, la pénurie actuelle minimise clairement l’impact du lancement d’une nouvelle carte. En effet, pour les consommateurs, en obtenir une à des prix corrects est tout sauf garanti.