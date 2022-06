AMD annonce 5 jeux compatibles FSR 2.0 supplémentaires

AMD a confirmé que God of War et Farming Simulator 22 avaient intégré la prise en charge de sa technologie de sur-échantillonnage FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.0. Ces deux titres se sont fait une place au côté de Dealthloop dans le catalogue de jeux compatibles FSR 2.0. L’entreprise annonce également que les jeux Abyss World, Hitman 3, Rescue Party : Live!, Super People et The Callisto Protocol enrichissent la liste des onze autres titres compatibles FSR 2.0 précédemment dévoilée ; ces ajouts portent donc « à 19 le nombre total de jeux FSR 2.0 disponibles et à venir ».

Crédit : AMD

Crédit : AMD

Voici la liste exhaustive :

Dealthloop [pris en charge]

God of War [pris en charge]

Farming Simulator 22 [pris en charge]

Asterigos

Delysium

EVE Online

Forspoken

Grounded

Microsoft Flight Simulator

NiShuiHan

Overprime

Perfect World Remake

Swordsman Remake

Unknown 9: Awakening

Abyss World [nouveau]

Hitman 3 [nouveau]

Rescue Party: Live! [nouveau]

Super People [nouveau]

The Callisto Protocol [nouveau]

Le FSR 2.0 affronte le DLSS 2.3 dans God of War

Les gains apportés

AMD précise :

« Grâce à la puissance de la FSR 2.0, les joueurs peuvent profiter d’une qualité d’image supérieure à celle d’origine en 1080p, 1440p et 4K, tout en débloquant de nouveaux niveaux de performance, notamment :

Jusqu’à x1,5 FPS en paramètres graphiques Ultra 4K avec FSR 2.0 en mode Performance avec la Radeon RX 6950 XT dans God of War pour découvrir chaque détail de Midgard avec des performances et une clarté exceptionnelles.

Des performances 4K incroyables pour plus d’utilisateurs, avec FSR 2.0 qui augmente les taux de trame jusqu’à 1,4 fois par rapport au 4K natif en paramètres graphiques Very High avec la Radeon RX 6750 XT dans Farming Simulator 22, permettant plus de 60 FPS en 4K dans ces deux titres très populaires. »

Crédit : AMD

De nouveaux jeux compatibles FSR 1.0

Par ailleurs, « FSR 1.0 continue de développer sa bibliothèque de titres, avec Arma Reforger, Assassin’s Creed Valhalla, Dolmen, Hitman 3, Raji : An Ancient Epic Enhanced Edition, Sniper Elite 5 et V Rising ».

Source : communiqué de presse AMD, AMD