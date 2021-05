Un nouveau processeur Tiger Lake H45 émerge sur Geekbench 5, le Core i9-11950H

C’est le troisième Core i9 évoqué pour cette gamme après les Core i9-11980HK et Core i9-11900H.

Les processeurs Tiger Lake à 6 et 8 cœurs pour ordinateurs portables, les Tiger Lake H45, devraient être officiellement lancés courant mai, possiblement le 11 selon un Tweet d’Asus publié la semaine dernière. Les fuites les concernant mentionnaient jusqu’ici quatre puces ; les Core i9-11980HK, i9-11900H et i7-11800H à 8 cœurs ainsi qu’un Core i5-11400H à 6 cœurs. S’ajoute désormais à ce quatuor un Core i9-11950 équipé de huit cœurs. Il est récemment apparu dans Geekbench 5 au sein d’un PC portable HP ZBook Studio 15,6 pouces G8.

Comme indiqué ci-dessus, ce Core i9-11950 était inconnu au bataillon jusqu’ici. Le logiciel le détecte avec une fréquence de base de 2,6 GHz et une fréquence Boost de 4,9 GHz. Ces valeurs sont très proches de celles des deux autres Core i9 de la gamme : une précédente fuite mentionnait 2,6 GHz et 5 GHz respectivement pour le Core i9-11980HK, 2,5 GHz et 4,9 GHz pour le Core i9-11900H. Comme les autres puces Tiger Lake H45 à 8 cœurs, ce Core i9-11950 possède 24 Mo de cache L3.

Puget Systems teste un inédit Core i7-1195G7

Les résultats

Ce processeur collabore ici avec 32 Go de mémoire DDR4, possiblement sous-cadencée (Geekbench indique un étonnant 532 MHz). Il marque 1365 points en mono-cœur, 6266 en multicœurs. Nos confrères de Tom’s Hardware US proposent le tableau comparatif ci-dessous pour jauger des performances de ce Core i9-11900H. Logiquement, il est plus performant en multicœurs que le Core i7-1185G7 mais se fait distancer en mono-cœur. Cependant, le TDP étant inconnu (Geekbench rapporte juste que la puce fonctionne avec un plan d’alimentation « HP Optimized (Modern Standby) »), difficile d’émettre un jugement sur la seule base de ces résultats.