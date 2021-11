Linus a acquis une NVIDIA CMP 170HX et la présente dans une vidéo

Une carte équipée d’un GPU GA100-105F et de 8 Go de mémoire HBM2E.

Début septembre, une NVIDIA CMP 170HX avec un taux de hachage de 165 MH/s faisait son apparition. Cette carte n’a toujours pas d’existence officielle : la gamme NVIDIA CMP HX comprend formellement quatre références, les 30HX, 40HX, 50HX et 90HX. La 170HX est pourtant bien réelle : Linus de Linus Tech Tips en a acquis une et nous la présente dans la vidéo ci-dessous.

Comme tous les autres GPU CMP HX, cette 170HX n’a été conçue que pour une activité : miner des cryptomonnaies. Pour cela, elle met à profit un GPU GA100-105F avec 4480 cœurs CUDA et 8 Go de mémoire HBM2E. La CMP 170HX se branche via un unique connecteur 8 broches. Sa consommation est d’environ 200 W. Elle est susceptible d’atteindre taux de hachage de 165 MH/s ; la meilleure CMP HX officielle, la 90HX, plafonne à 86 MH/s en minage d’Ethereum.

Intel n’envisage aucun mécanisme anti-minage de cryptomonnaies pour ses cartes graphiques Arc Alchemist

Une carte achetée 5000 dollars

Dans le cas de l’A100, le GPU GA100 met à disposition beaucoup plus de cœurs CUDA (6912) et collabore avec 40/80 Go de HBM2E. Toutefois, selon les explications fournies par TechPowerUp, le fichier DAG pour l’Ethereum est inférieur à 5 Go ; ainsi, a priori, 8 Go suffisent amplement pour la CMP 170HX.

Selon notre confrère, cette carte génère l’équivalent de 330 dollars d’Ethereum par mois. Linus Tech Tips l’a acquise pour 5000 dollars. La rentabiliser prendrait donc un peu plus d’un an.

Enfin, vous aurez constaté que cette solution ne profite d’aucun refroidissement actif et se contente d’un radiateur assez imposant. Rien d’anormal, puisqu’elle se destine à être installée dans des racks.

Genesis Mining, une société de cloud mining, va récupérer 485 000 Radeon RX 470