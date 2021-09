Un NVIDIA CMP 170HX avec un taux de hachage de 164 MH/s repéré

En l’état, la gamme de GPU CMP HX (Cryptocurrency Mining Processor) de NVIDIA contient quatre références, les 30HX, 40HX, 50HX et 90HX, pour des taux de hachage Ethereum allant de 26 MH/s pour le 30HX à 86 MH/s pour le 90HX. Sur ce vaisseau amiral plane toutefois l’ombre du GPU GA100, qui équipe l’actuelle A100 de NVIDIA, et qui pourrait bientôt intégrer la série CMP. L’hypothèse de cet ajout semble de plus en plus plausible avec la publication de plusieurs photographies et capture d’écran d’un inédit CMP 170HX.

La fuite de mars faisait miroiter un CMP 220HX capable d’atteindre un taux de hachage de 210 MH/s pour le minage d’Ethereum. La réalité est un peu moins glorieuse mais reste alléchante pour les mineurs : ce CMP 170HX délivre apparemment 164 MH/s via Etash pour un TDP de 250 W seulement. Si nous écrivons « seulement », c’est parce que dans la gamme actuelle, 250 W correspond au TDP du CMP 50HX. Or, celui-ci plafonne à 45 MH/s, soit environ un tiers des performances du 170HX. De fait, cela laisse également de la place à NVIDIA pour un éventuel 220HX.

4480 cœurs CUDA

En matière de spécifications, ce modèle 170HX est moins bien loti que l’A100. Il possède 4480 cœurs CUDA et 8 Go de mémoire HBM2E. L’A100 embarque quant à lui 6912 cœurs CUDA et jusqu’à 80 Go de mémoire HMB2E. Concrètement, 6912 cœurs CUDA représente 84 % du nombre maximal de cœurs du GPU GA100, et 4480 cœurs, 54 %. On peut donc supposer que NVIDIA recycle les puces un peu défectueuses pour ce 170HX. Par ailleurs, le 170HX hérite d’une interface PCIe Gen1 x4, ce qui lui confère une toute petite bande passante de 250 Mo/s et le rend ainsi inadapté à d’autres usages que le minage de cryptomonnaies. Notez que GPU-Z renseigne une fréquence de base de 1140 MHz et une fréquence Boost de 1410 MHz.

Enfin, point important : cette solution bénéficie d’un refroidissement entièrement passif. Pour l’instant, NVIDIA n’a fait aucune annonce officielle concernant ce produit.

Source : Codefordl (Zhihu) via TechPowerUp