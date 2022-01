Un processeur EPYC Genoa photographié

Chez AMD, après les processeurs EPYC Milan-X officialisés en novembre dernier, viendront les EPYC Genoa. Comme les Ryzen 7000 pour le grand public, ces puces seront sous architecture Zen 4 et gravées en 5 nm. Elles mettront à disposition jusqu’à 96 cœurs / 192 threads contre 64 cœurs / 128 threads pour les générations EPYC Rome et EPYC Milan / Milan-X. Le site VideoCardz partage des photos d’un processeur EPYC Genoa. Ce n’est toutefois pas le représentant le plus puissant, puisque c’est un frêle 16 cœurs / 32 threads.

Nos confrères précisent que cet échantillon a une fréquence Boost de 3,7 GHz et un TDP de 195 W. La référence et les spécifications finales de cette puce restent inconnues pour le moment.

D’autre part, le site WCCFTech livre les deux schémas ci-dessous. Ils correspondent au socket SP5, en LGA-6096, qui sera introduit par cette plateforme. Une puce EPYC Genoa se divise en quatre groupes de 1524 broches. Sachez que les EPYC actuels utilisent un socket SP3 en LGA-4094.

EPYC Genoa : la prise en charge de 12 canaux de mémoire DDR5 confirmée

Des processeurs EPYC 7004 attendus en 2022

VideoCardz propose le tableau ci-dessous qui témoigne de l’évolution des spécifications des processeurs EPYC au fil des générations. AMD ambitionne de lancer les EPYC Genoa d’ici la fin d’année.

Gamme 7001 « Naples » 7002 « Rome » 7003 « Milan »

7003 « Milan-X » 7004 « Genoa » 7004 « Bergamo » 7005 « Turin » Launch 2017 2019 2021 2022 2022 2023/2024 Architecture 14 nm Zen 7 nm Zen2 7 nm Zen3 5 nm Zen4 5 nm Zen4c Zen5 Socket SP3 (LGA4094) SP3 (LGA4094) SP3 (LGA4094) SP5 (LGA-6096) SP5 (LGA-6096) SP5 (LGA-6096) Modules / Chiplets 4xCCD 8xCCD + 1xI/0 8xCCD + 1xI/O 12xCCD + 1xI/O 12xCCD + 1xI/O À déterminer Cœurs / threads max 32C/64T 64C/128T 64C/128T 96C/192T 128C/256T 256C/512T Fréquence max 3,8 GHz 3,9 GHz 4,1 GHz À déterminer À déterminer À déterminer Canaux mémoire 8 canaux 8 canaux 8 canaux 12 canaux 12 canaux 12 canaux Support mémoire DDR4-2666 DDR4-3200 DDR4-3200 DDR5-5200 DDR5-5200 DDR5-6000 Lignes PCIe 128x Gen3 128x Gen4 128x Gen4 128x Gen5 À déterminer À déterminer Max cTDP 200W 280W 280W 400W À déterminer 600W

Sources : VideoCardz, WCCFTech