Un processeur Ice Lake-SP à 36 cœurs découvert sur Geekbench

Jusqu’ici, on supputait que la gamme de processeurs Intel Ice Lake-SP proposerait au maximum des configurations à 32 cœurs / 64 threads. En effet, des diapositives de présentation en fuite promouvaient une telle puce ; on pouvait donc logiquement estimer qu’il s’agissait du porte-étendard de la série. En outre, certains estimaient qu’Intel aurait du mal à aller au-delà de 32 cœurs en raison de la juvénilité de sa gravure 10 nm. Une entrée sur Geekbench contredit cette hypothèse, puisqu’elle dévoile une puce 36 cœurs / 72 threads.

Celle-ci prend place sur un serveur ASUSTeK Y4R-A1-ASUS-G1 à double socket, soit 72 cœurs / 144 threads. La fréquence de base serait de 3,60 GHz, ce qui représenterait une valeur élevée pour ce type de puces ; en considérant les résultats obtenus, une erreur d’identification n’est pas à exclure. À titre de comparaison, le meilleur processeur 32 cœurs EPYC Rome d’AMD, le 7542, a une fréquence de base de 2,9 GHz et une fréquence Boost de 3,4 GHz. Pour en revenir à la puce Ice Lake-SP d’Intel, elle bénéficie de 1,25 Mo de cache L2 par cœur, soit 45 Mo en tout, et d’un cache L3 total de 54 Mo. Dans le cas présent, les deux processeurs collaborent avec 512 Go de mémoire DDR4. Cette solution obtient un score de 946 points en monocœur et de 35 812 en multicœurs.

Deux processeurs Xeon Ice Lake-SP affrontent un EPYC 7742 sur Geekbench

EPYC Rome puis EPYC Milan en guise d’adversaires

Cette entrée suggère que ces processeurs Ice Lake-SP pourraient débarquer au cours du premier trimestre 2021. Ils succéderont à la génération Cooper Lake. Ces processeurs auront comme concurrents les puces EPYC d’AMD : Rome dans un premier temps, EPYC Milan dans un second.