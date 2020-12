Un processeur Rocket Lake-S à 8 cœurs se promène sur AotS et Geekbench 5

La onzième génération de Core Intel pour PC fixes, Rocket-Lake-S, doit débarquer au cours du premier trimestre 2021 ; ces processeurs auront pour mission de rivaliser avec les Ryzen 5000. Pour y parvenir, ils pourront miser sur leurs nouvelles armes : des cœurs Cypress Cove tout neufs, lesquels remplaceront les cœurs CPU basés sur la vieillissante architecture Skylake qu’Intel recycle depuis la sixième génération, autrement dit plusieurs années. La promesse : une hausse des IPC d’au moins 10 %. Fin octobre, nous avions ainsi découvert une puce Rocket Lake-S réalisant des scores très prometteurs sur UserBenchmark ; voici une nouvelle apparition d’un membre de la famille Rocket Lake-S sur Geekbench 5 et AotS.

Sans surprise, le dénicheur est Tum_Apisak dans les deux cas ; et dans les deux cas, le processeur est un 8 cœurs / 16 threads, la configuration maximale pour Rocket Lake-S. Sur AotS, la puce est référencée comme un Intel Core i9-11900K de onzième génération ; sa fréquence de base est de 3,5 GHz. Sur Geekbench 5, le processeur en fuite a une fréquence de base de 3,41 GHz et une fréquence Boost de 4,98 GHz. Il obtient 1 645 points en mono-cœur, 9 783 points en multicœurs.

Moins bon qu’un Ryzen 7 5800X en multicœurs

Le tableau ci-dessus contient les résultats obtenus par d’autres puces afin d’établir un point de comparaison : Ryzen 7 5800X (8 cœurs / 16 threads), Core i9-10900K (10 cœurs / 20 threads), Core i7-10700K (8 cœurs / 16 threads).

Processeur Score mono-cœur Score multicœurs Ryzen 7 5800X 1 661 10 367 Rocket Lake-S à 8 cœurs 1 645 9 783 Core i9-10900K 1 407 11 014 Core i7-10700K 1 351 8 991

En mono-cœur, le Rocket Lake-S devance le Core i9 Comet Lake-S de 16,9 % et talonne son rival Ryzen. En multicœurs, il est logiquement devancé par le Core i9 ; si l’on compare ses performances avec les deux autres 8 cœurs / 16 threads, le nouveau venu se positionne entre le Ryzen 7 5800X et le Core i7-10700K : battu par le premier par un écart d’environ 6 %, il devance le second de 8,8 %.

