Un processeur Sapphire Rapides à 56 cœurs dans Geekbench 5

Les processeurs Xeon Scalable de 4e génération, Sapphire Rapids, ont un peu de retard, mais sauf gros incident, ils arriveront bien en 2022. L’un d’eux, le Xeon Platinum 8480+, un 56 cœurs / 112 threads, a fait une incursion dans Geekbench 5.

Crédit : Geekbench

Certaines caractéristiques des processeurs Sapphire Rapids restent à confirmer, notamment la quantité maximale de cœurs CPU. Nous savons qu’ils bénéficient de cœurs Golden Cove, de la gravure Intel 7 (10 nm), et que certaines puces embarquent de la mémoire HBM2e. Les processeurs passent également à 2 Mo de cache L2 par cœur (1,25 Mo pour les Ice Lake-SP). Notre Xeon Platinum 8480+ a d’ailleurs bien 112 Mo de cache L2, et 105 Mo de cache L3. Il prend place sur une carte mère Tyan S5652AGM3NRE-2T (socket LGA4677) et collabore avec 128 Go de RAM dont les spécifications ne sont pas précisées. Le processeur obtient 752 points en mono-cœur et 37 794 points en multicœurs.

La gamme Intel Xeon HEDT, Sapphire Rapids-WS, se précise

Comparaison avec d’autres processeurs

Notre confrère de Tom’s Hardware US a comparé les résultats obtenus avec ceux de nombreux autres processeurs : EPYC 7763, EPYC 7773X, Ryzen Threadripper Pro 5995WX, Ryzen 9 5950X, Core i9-12900K et même M1 Ultra. Bien sûr, tout ces scores ne sont qu’indicatifs, d’autant plus avec des plateformes disparates.

Processeur Xeon Platinum 8480+ EPYC 7763 EPYC 7773X Threadripper Pro 5995WX M1 Ultra Core i9-12900K Ryzen 9 5950X Spécifications 56C, 2,0 GHz – ?GHz, 112 Mo L3, 105 Mo L3 64C, 2,45 ~ 3,50 GHz, 32 Mo L2, 256 Mo L3 64C, 2,20 ~ 3,50 GHz, 32 Mo L2, 768 Mo L3 64C, 2,70 ~ 4,50 GHz, 32 Mo L2, 256 Mo L3 16P, 4E, jusqu’à 3,22 GHz, 48 Mo SLC 8P, 8E, 3,20 ~ 5,10GHz, 30 Mo 16C, 3,40 ~ 5,0 GHz, 64 Mo Single-Core | Integer 639 1129 1143 1305 1632 1830 1435 Single-Core | Float 776 1437 1448 1715 1929 2189 1881 Single-Core | Crypto 2069 3142 3157 3839 2803 6064 4089 Single-Core | Score 752 1322 1335 1555 1780 2149 1702 Multi-Core | Integer 36 889 25 446 50 178 40 600 21 332 20 631 16 695 Multi-Core | Float 39 779 24 662 50 949 47 800 27 048 23 205 18 695 Multi-Core | Crypto 37 642 10 527 58 040 56 327 43 345 17 413 8145 Multi-Core | Score 37 794 24 465 50 802 43 546 24 147 21 242 16 868

Sources : Geekbench, Tom’s Hardware US