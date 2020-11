Un Ryzen 5 5500U s’entraîne sur Geekbench 5

Les Ryzen 5000 desktop sont disponibles depuis peu, et les APU Ryzen 5000 ne devraient donc plus trop tarder. En revanche, contrairement à leurs homologues de bureau, tous ne bénéficieraient pas de l’architecture CPU Zen 3 : certaines puces, répondant au nom de code Lucienne, resteraient sur l’architecture CPU Zen 2. Ce serait notamment le cas du Ryzen 7 5700U croisé plusieurs fois ces dernières semaines ; le voilà moins seul aujourd’hui, avec l’apparition d’un Ryzen 5 5500U sur Geekbench 5.

Comme l’autre membre de la famille Lucienne, ce Ryzen 5 5500U reprendrait l’architecture CPU Zen 2 et l’architecture graphique Vega des actuels Ryzen 4000 Renoir. Le benchmark identifie ce processeur comme un 6 cœurs / 12 threads doté de 8 Mo de cache L3. Il flashe sa fréquence de base à 2,1 GHz et sa fréquence Boost à 4 GHz. Des valeurs identiques à celles du Ryzen 5 4600U !

Une même gamme fragmentée en deux familles ?

Il y a plusieurs soumissions pour le Ryzen 5 5500U sur Geekbench 5 ; dans tous les cas, il est installé dans un mystérieux système « TIMI Laptop ». Sous son meilleur jour, la puce Lucienne marque 1 135 points en mono-cœur et 5 881 points en multicœurs. De son côté, le Ryzen 5 4600U obtient au mieux 1 087 points et 5 844 points. Autant dire que la différence entre les deux processeurs est minime : environ 4,2 % en mono-cœur pour le nouveau venu, 0,6 % en multicœurs.

En ce qui concerne sa solution graphique intégrée, ce Ryzen 5 5500U embarquerait 6 unités de calcul Vega, comme son ancêtre. Malheureusement, il n’y a aucun résultat pour cet aspect.

Comme on l’a vu précédemment, au sein de cette gamme d’APU Ryzen, cohabiteront peut-être deux familles différentes. Tout d’abord Lucienne, dont il est question ici, avec les Ryzen 3 5300U, Ryzen 5 5500U et Ryzen 7 5700U. Elle partagerait l’affiche avec Cezanne, qui définirait les Ryzen 3 5400U, Ryzen 5 5600U et Ryzen 7 5800U ; des puces qui, pour leur part, profiteraient bien de l’architecture CPU Zen 3. Bref, affaire à suivre.

AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics

1 Processor, 6 Cores, 12 Threads

AuthenticAMD Family 23 Model 104 Stepping 1

Base Frequency 2.10 GHz

Maximum Frequency 4.04 GHzhttps://t.co/hgEJBtP6d2 — APISAK (@TUM_APISAK) November 19, 2020

