Un Core i7-11370H à 4 cœurs bat le Ryzen 5 4600H à 6 cœurs sur Geekbench 5

Une avance de 44,9 % en mono-cœur et de 3,2 % en multicœurs.

En septembre dernier, Intel a lancé ses processeurs pour ordinateurs portables Intel Tiger Lake (11e génération). Actuellement, cette gamme gravée en 10 nm propose des puces à 4 cœurs / 8 threads au maximum. Peu de temps après l’officialisation de ces processeurs, Boyd Phelps, vice-président du groupe Client Computing d’Intel, a toutefois annoncé que des modèles Tiger Lake-H à 8 cœurs étaient en préparation ; ces derniers devraient débarquer début 2021. D’ailleurs, il y a quelques jours, un représentant des Tiger Lake-H à 8 cœurs a été repéré dans UserBenchmark. Au tour d’un étonnant Core i7-11370H de faire parler de lui.

Débusqué par Tum_Apisak dans Geekbench 5, ce processeur s’arme de 4 cœurs / 8 threads et de 12 Mo de cache L3. Cette configuration est peu commune pour une puce de série H d’Intel, lesquelles bénéficient traditionnellement de 6 ou 8 cœurs. Ce Core i7-11370H affiche une fréquence de base de 3,3 GHz et une fréquence Boost de 4,8 GHz ; de belles valeurs qui présagent peut-être d’un TDP plus élevé que celui des actuels Tiger Lake. Cette puce réalise un score de 1 420 points en mono-cœur, 4 964 points en multicœurs.

Intel Rocket Lake-S : un Core i9-11900K avec une fréquence Boost de 5,3 GHz ?

Quel TDP pour le Core i7-11370H ?

Comparés aux prestations de la concurrence, ces résultats sont enthousiasmants. Cette série de processeurs Tiger Lake-H devra principalement rivaliser avec les APU 4000 Renoir d’AMD, du moins jusqu’à l’arrivée de leurs successeurs (les Ryzen 5000 Cezanne et/ou Lulienne). Les membres les moins bien dotés de cette famille Renoir ont au minimum 6 cœurs / 12 threads ; malgré tout, le Core i7-11370H bat le Ryzen 5 4600H dans Geekbench 5.

En effet, ce dernier obtient en moyenne 980 points en mono-cœur et 4 808 points en multicœurs. Le Core i7-11370H le devance donc de 44,9 % et 3,2 % respectivement.

Les fréquences plus élevées et les cœurs CPU Willow Cove expliquent peut-être cet avantage. Rappelons que le Ryzen 5 4600H est un 6 cœurs / 12 threads qui a des fréquences de 3 GHz (base) et 4 GHz (Boost), ainsi que 8 Mo de cache L3. Il hérite d’une architecture CPU Zen 2. Son TDP est de 45 W, tandis que celui du Core i7-11370H reste pour l’instant inconnu.

Source : Tom’s Hardware US