Un Ryzen 8000 mobile sans NPU et moins cher pourrait étoffer le catalogue d’AMD

©AMD

Un nouvel APU en préparation chez AMD pourrait aller à contre-courant. Contrairement aux Ryzen AI 300, plus intelligents sur mobile, et à la tendance actuelle du marché, cette puce issue de la famille des processeurs Hawk Point ou Ryzen 8000 se passerait de NPU.

L’APU destiné au segment mobile, le Ryzen 7 8745HS, se passerait donc du composant permettant une intégration poussée de l’intelligence artificielle. Le but de cette nouvelle puce pourrait être de proposer une puce similaire au Ryzen 8845HS déjà établi mais amputé d’une fonctionnalité afin de le rendre plus abordable.

Ainsi, les utilisateurs ne seraient pas en face d’une révolution mais plutôt d’une diversification de la gamme des Hawk Point afin d’étoffer le catalogue des Ryzen 8000. Il faut néanmoins prendre ces informations avec précaution, celles-ci proviennent d’une fuite et peuvent donc encore changer ou s’avérer inexactes.

©Wccftech et Golden Pig Upgrade via Weibo

Un processeur identique au Ryzen 7 8845HS ?

Toujours basé sur l’architecture Zen 4, le nouvel APU serait donc identique au Ryzen 7 8745HS si ce n’est qu’il n’aurait pas de NPU pour l’IA. Celui-ci serait donc limité au seul TOPS de la partie CPU et GPU, c’est-à-dire 25 TOPS contre 38 au total pour le 8845HS.

Le processeur d’AMD disposerait donc de 8 cœurs et de 16 threads, sa fréquence de base serait cadencée à 3,8 GHz tandis que la fréquence boost serait de 5,1 GHz. La mémoire cache totale serait de 24 Mo dont 16 Mo de L3 et 8 Mo de cache L2.

Côté graphique, le Ryzen 7 8745HS intégrerait un iGPU Radeon 780M avec 12 unités de calcul et atteindrait une fréquence de 2,7 GHz. Enfin, la consommation énergétique serait similaire à celle du Ryzen 7 8845HS, le TDP par défaut étant fixé à 45W et pouvant descendre jusqu’à 35W.

En comparaison du processeur Ryzen déjà en vente, le 8745HS serait une puce très intéressante du segment mobile d’AMD. Sa fréquence de base assez élevée (pour un APU de cette génération) serait suffisante pour opérer la plupart des tâches de façon performante.

Le Ryzen 7 8745HS ne s’intéresse pas à l’IA

Ryzen AI 300 ©AMD

Par contre, l’absence de NPU handicaperait logiquement le processeur par rapport au Ryzen 7 8845HS. De plus, ce processeur ferait pâle figure en le comparant aux futurs Ryzen AI 300 devant sortir à la fin du mois et à leurs 80 TOPS combinés.

Il est certain que ce nouvel APU est destiné aux utilisateurs n’ayant pas besoin d’un NPU et ne souhaitant pas s’attarder sur des fonctionnalités IA trop avancées. De plus, cela pourrait avoir un effet bénéfique sur la fourchette de prix éventuelle de ce processeur, qui en l’absence de NPU, pourrait être moins cher.

Quoi qu’il en soit, il est intéressant de voir qu’AMD n’abandonne pas ses générations précédentes de processeurs et que l’entreprise serait même intéressée à l’idée de commercialiser une puce n’utilisant pas l’IA comme argument de vente principal.

Ryzen 8745HS Ryzen 8845HS Ryzen 9 AI HX 370 Ryzen 9 AI 365 Architecture Zen 4 Zen 5 / Zen 5C Coeurs / Threads 8/16 12/24 10/20 Fréquence 3.8 / 5.1 GHz 2.0 / 5.1 GHz 2.0 / 5.0 GHz Cache 16 Mo L3 + 8 Mo L2 36 Mo / 24 Mo L3 30 Mo / 20 Mo L3 NPU Jusqu’à 25 TOPS Jusqu’à 38 TOPS 90 TOPS 77 TOPS iGPU Radeon 780M (12 CU) Radeon 890M (16 CU) Radeon 880M (12 CU) TDP 45 W 28 W

Source : Weibo