Uncharted Legacy of Thieves Collection : comparaison PS4 / PS5 / Steam Deck / PC

Uncharted : Legacy of Thieves Collection sort aujourd’hui sur PC ; une collection qui comprend à la fois Uncharted 4 : A Thief’s End et Uncharted : The Lost Legacy et qu’AMD a intégrée dans un bundle. C’est la première incursion de Nathan Drake sur la plateforme. Afin d’illustrer son adaptation à ce nouveau support, la chaîne YouTube ElAnalistaDeBits propose la vidéo ci-dessous. Elle compare les moutures PlayStation 4, PlayStation 5 et PC avec différentes cartes graphiques : GeForce RTX 3050, RTX 3060 Ti, RTX 3070 Ti, RTX 3080, et même la toute nouvelle RTX 4090. Il y a également quelques séquences capturées sur Steam Deck.

Sans surprise, avec des cartes graphiques aussi performantes que certaines référencées ci-dessus, la version PC propose une qualité graphique, une définition et une fréquence d’images inatteignables sur console. Bon, gardons à l’esprit qu’une GeForce RTX 4090 coûte quasiment aussi cher que quatre PlayStation 5.

Les configurations PC

Les exigences minimales pour jouer à Uncharted : Legacy of Thieves Collection sur PC (en 720p / 30 IPS) sont un processeur Intel Core i5-4330 / AMD Ryzen 3 1200 ; une carte graphique GeForce GTX 960 / AMD R9 290X ; 8 Go de RAM ; 126 Go d’espace disque.

Pour du 60 IPS en 1440p prévoyez plutôt un Core i7-7700K ou Ryzen 7 3700X associé à une RTX 2070 ou une RX 5700 XT et 16 Go de RAM. Le jeu prend en charge le NVIDIA DLSS 2 et l’AMD FSR 2.0.

Vous pouvez acheter la collection pour 50 euros sur Steam. Voici le descriptif du jeu :

“Défiez votre destin et laissez votre empreinte sur la carte dans UNCHARTED : Legacy of Thieves Collection. Découvrez une expérience narrative et cinématique, et plongez dans les plus grandes scènes d’action de la série UNCHARTED, avec tous les moments ingénieux et exubérants de Nathan Drake et Chloe Frazer, nos deux voleurs préférés.

Dans une expérience proposée par le développeur primé Naughty Dog, UNCHARTED : Legacy of Thieves Collection comprend les deux célèbres aventures en solo de UNCHARTED 4 : A Thief’s End et UNCHARTED : The Lost Legacy. Chaque histoire est remplie de moments drôles et dramatiques, de combats intenses et d’un sens de l’émerveillement, tout cela en version remastérisée pour proposer une plus grande immersion.”