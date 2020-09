Une amélioration du nombre d’ips d’environ 11 % sur Flight Simulator grâce au dernier patch

Fruit de nombreuses optimisations CPU et GPU.

Flight Simulator 2020 a pris son envol le 18 août dernier, et souffrait apparemment de problèmes d’optimisation. Bonne nouvelle, Microsoft aurait nettement amélioré les choses grâce à la mise à jour 1.8.3.0.

Le journal des modifications mentionne une « Modification des priorités des threads du CPU », un « Système de chargement optimisé pour réduire les temps de chargement globaux », une « Optimisation de l’impact des scènes aéroportuaires sur le CPU », une « Réduction de la surcharge du GPU pour améliorer les performances du GPU », une « Optimisation de la mémoire pour réduire l’empreinte mémoire et améliorer les performances des ordinateurs à faible quantité de mémoire » et enfin, une « Optimisation globale des performances ».

88,6 ips contre 79,5 avant

De belles promesses sur le papier qui se vérifieraient en jeu selon Overclock3D. Le site rapporte une amélioration des performances d’environ 11 % avec ce patch ; il annonce une fréquence moyenne de 88,6 images par seconde contre 79,5 images par seconde auparavant. La configuration utilisée pour obtenir ces résultats s’arme d’une carte graphique NVIDIA RTX 2080 Ti et d’un processeur AMD Ryzen 9 3950X.