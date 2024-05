Une Legion Go réduite, moins performante mais plus abordable en préparation chez Lenovo ?

Lenovo vient d’entrer sur le marché des consoles portables avec la commercialisation de sa Legion Go, une machine très inspirée de la Nintendo Switch. Cependant, celle-ci est relativement grande et lourde et, pour compenser, l’entreprise pourrait bien lancer une version Lite plus petite de sa machine.

Lenovo Legion Go ©Lenovo

Le marché des consoles portables est en pleine effervescence. Après qu’ASUS ait annoncé sa prochaine machine, la ROG Ally X, Lenovo pourrait bien rétorquer. L’entreprise serait en effet en train de concevoir un nouvel appareil nomade afin de renouveler son catalogue.

Celle-ci pourrait permettre à Lenovo de gommer quelques-uns des défauts de sa machine tout en proposant un appareil plus abordable. Alors que la Legion Go est l’une des consoles les plus grandes du marché, la firme aurait dans l’idée de commercialiser une version “Lite” plus petite.

La machine en question ne serait donc pas une Legion Go 2 mais, comme ASUS et la ROG Ally X, une évolution de la console portable existante. En revanche, la machine de Lenovo ne disposerait pas des quelques améliorations de performances proposées par l’appareil rival.

Il semblerait en effet, selon les informations disponibles, qu’il ne s’agisse que d’une version rétrécie de la Legion Go. Évidemment, si celle-ci se trouve être moins chère, il est possible que sa configuration interne soit légèrement modifiée.

Lenovo Legion Go ©Lenovo

Une Legion Go Lite, plus petite, implique des concessions ?

Actuellement, la Legion Go est une console portable de 8,8 pouces permettant de jouer nativement à des jeux PC sous Windows. Elle utilise le chipset Z1 Extreme d’AMD et peut faire tourner de nombreux jeux PC AAA modernes (en adaptant correctement les paramètres en jeu).

Comme la quasi-totalité des consoles portables, elle souffre d’une autonomie limitée se situant entre une et trois heures lorsqu’elle n’est pas branchée. En comparaison, la Legion Go Lite pourrait disposer d’un écran plus petit pour aller avec la réduction de taille et devrait utiliser la même gamme de processeurs Z1 d’AMD.

En revanche, pour réduire le coût d’achat des utilisateurs, celle-ci pourrait se rabattre sur le chipset Z1 normal plutôt que sur la version Extreme de la console actuelle. Cela devrait logiquement se traduire par une baisse des performances de la machine.

Lenovo Legion Go ©Tom’s Hardware

Il est intéressant de voir Lenovo aller à contre-pied de la concurrence. Plutôt que de proposer une console plus grande et plus performante quitte à augmenter le prix, l’entreprise fait l’inverse.

La plupart des consoles portables actuelles sont relativement chères (à quelques exceptions près), disposer d’une alternative abordable sans grande perte de performance pourrait être bienvenu pour les joueurs les moins fortunés.

Malheureusement, beaucoup d’inconnues concernant la machine restent en suspens. Il est possible que la réduction de la taille de la console ait un impact plus important sur le hardware de la machine autre qu’une diminution de l’écran.

Compte tenu du manque d’autonomie de la Legion Go de base, il serait dommage de voir cette version Lite perdre en endurance à cause de cela. Quoi qu’il en soit, il semblerait qu’avec cet appareil, les utilisateurs soient plus en face d’une petite évolution plutôt que d’une véritable révolution.

Source Windows Central