Une photo de la RTX 3090 FE dans un boîtier

La bête de 31,3 cm de long et 13,8 cm de haut capturée dans son milieu naturel.

Hier, on déjà a pu prendre la mesure du gabarit pour le moins imposant de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition grâce à un cliché la montrant en compagnie de ses deux petites sœurs, les RTX 3080 et RTX 3070. Ne restait plus qu’à découvrir l’engin dans son élément, confortablement installé dans un boîtier PC.

C’est désormais chose faite grâce à une photographie en provenance de ChipHell. Avec ses dimensions de 31,3 cm de long et 13,8 cm, la carte occupe trois slots.

Perfusée par son connecteur 12 broches

Elle puise son énergie vitale de son unique connecteur 12 broches. Celui-ci est relié à l’alimentation par un adaptateur regroupant deux câbles 8 broches. Pour rappel, la RTX 3090 a une puissance thermique de 350 W.

Par ailleurs, on constate que la carte ne bénéficie pas de tous ses atours. En effet, il lui manque ses enluminures métalliques. Par conséquent, le modèle présenté ici est probablement un échantillon un peu daté.

Les RTX 3090 débarqueront le 24 septembre prochain.