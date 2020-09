NVIDIA GeForce RTX 3080 : envie de voir à quoi elle ressemble vraiment ?

Vous trépignez d’impatience à l’idée de découvrir, en pratique, les performances de la GeForce RTX 3080, et plus généralement celles de la nouvelle génération Ampere, face à l’architecture Turing et aux Radeon RX ? Il faudra encore attendre quelques jours, la fin de l’embargo étant prévue pour lundi prochain. Pour autant, on peut d’ores et déjà lever le voile sur le look définitif du modèle Founders Edition, jusqu’à son packaging.

Comme vous le constatez, la GeForce RTX 3080 Founders Edition s’articule bel et bien autour d’un nouveau système de refroidissement à double ventilation réparti de part et d’autre de la carte. Dans le packaging, on retrouve par ailleurs un adaptateur d’alimentation 2×8 broches vers 12 broches. Le connecteur vient se loger vers le centre de la carte, au sein du radiateur, et se voit incliné à 45 degrés environ.

GeForce RTX 3080 : deux fois plus performante que la génération précédente ?

La GeForce RTX 3080 sera la première carte à ouvrir le bal de la génération Ampere de NVIDIA. Disponible à compter du 17 septembre pour 719 euros, elle sera ensuite rejointe par la GeForce RTX 3090 une semaine plus tard, le 24 septembre, pour 1549 euros. Il faudra attendre le mois d’octobre pour voir débarquer la GeForce RTX 3070, à 519 euros.

Prenant la relève de la génération Turing, l’architecture Ampere apporte plusieurs nouveautés de premier plan, à commencer par une finesse de gravure de 8 nm, au lieu des 12 nm des RTX 20. Les trois cartes qui l’inaugurent présentent par ailleurs un plus grand nombre de CUDA Core, tout en introduisant les RT Core et Tensor Cores de nouvelle génération. C’est la promesse de meilleures performances du côté du ray-tracing et de la gestion de l’IA, notamment pour la prise en charge de la technologie DLSS de NVIDIA. Elles signent également l’arrivée de la mémoire GDDR6X, avec un ensemble d’optimisations qui dopent la bande passante.

Côté tarif, la GeForce RTX 3080 Founders Edition est donc proposée à 719 euros. La marque au caméléon parle de performances “deux fois supérieures” à celles de la RTX 2080 (749 euros, dans son édition SUPER), voire à celles de la RTX 2080 Ti (de 1149 à 1299 euros, pour les modèles custom). Pour en avoir le cœur net, vous connaissez l’adresse : rendez-vous ici-même lundi matin !

