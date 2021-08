Une première liste de cartes mères Intel Z690, H670, B660, et H610 chez ASRock et NZXT

Un récent pilote d’Intel référençait un bon paquet de chipsets série 600 pour les processeurs Alder Lake : Q670, Z690, H670, B660, H610, W680, X699 et W685, mais aussi H610E, Q670E et R680E. Le site VideoCardz communique une liste cartes mères signées NZXT et ASRock. Ces références utilisent certains des chipsets grand public susmentionnés, en l’occurrence les chipsets Z690, H670, B660, H610.

Le chipset Z690 cible le haut de gamme et l’overlocking. ASRock proposera des cartes mères Phantom Gaming, Steel Legend, Extreme et Riptide ; notez la présence d’un modèle ITX. Les chipsets H670 et B660 représentent le milieu de gamme, avec un mélange de cartes mères Steel Legend, Riptide et Pro. Enfin, le chipset H610 servira à des cartes mères d’entrée de gamme. La liste préliminaire de VideoCardz ne mentionne aucun modèle Taichi, Aqua et OC Formula ; de telles cartes arriveraient plus tardivement selon le site.

Alder Lake-S : Intel proposera des modèles ‘F’

Liste des cartes mères

NZXT Z690

N7-Z69XT

N5-Z69XT

ASRock Z690

Z690 PG Velocita

Z690 Phantom Gaming 4

Z690 Phantom Gaming 4/ax

Z690M Phantom Gaming 4

Z690 PG Riptide

Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4

Z690 Extreme

Z690 Extreme WiFi 6E

Z690 Steel Legend

Z690 Steel Legend WiFi 6E

Z690 Pro RS/D5

Z690 Pro RS

Z690 Pro4

Z690-C/ac

Z690-C/ax

Z690-C/D5

Z690M-ITX/ax

ASRock H670

H670 PG Riptide

H670 Steel Legend

H670M Pro4

H670M-ITX/ax

ASRock B660

B660 Pro4

B660 Steel Legend

B660M Steel Legend

B660 Pro RS

B660M Pro RS

B660M Pro RS/ac

B660M Pro4

B660M Pro4/ac

B660M-HDV

B660M-C

B660M-ITX/ac

ASRock H610

H610M-HDV/M.2

H610M-HDV

H610M-HVS

H610M-ITX/ac

