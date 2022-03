Le service Xbox Cloud Gaming est disponible sur Steam Deck via Microsoft Edge

Le Steam Deck a accueilli Windows 10 il y a une dizaine de jours et continue de s’ouvrir à l’écosystème Microsoft. Cette fois, c’est la prise en prise en charge du service Xbox Cloud Gaming qui est au programme, via Microsoft Edge.

La fonctionnalité reste au stade bêta pour le moment et nécessite quelques manipulations. Les plus chevronnés peuvent consulter la procédure sur Reddit et expliquée par MSFTMissy, responsable de la communauté Microsoft Edge. Pour ceux qui ont besoin d’être plus encadrés, Microsoft détaille la procédure avec captures d’écran à l’appui dans un article au nom suffisamment explicite : Xbox Cloud Gaming dans Microsoft Edge avec Steam Deck. Dans les grandes lignes, il faut installer le navigateur web Microsoft Edge (bêta) sur la machine par le biais du Centre logiciel puis saisir diverses commandes dans la console ainsi que les options de lancement.

Comparaison des performances du Steam Deck sous Windows 10 / SteamOS sur six jeux

Un abonnement tout-en-un (service cloud + catalogue) à 13 euros par mois

Les conditions pour bénéficier du service ne diffèrent pas de celles en vigueur sur les autres supports. Jouer sur le Xbox Cloud Gaming nécessite d’avoir souscrit un abonnement Xbox Game Pass Ultimate (facturé 12,99 euros/mois).

Rappelons que les trois offres de cloud gaming que sont Google Stadia, GeForce Now et Xbox Cloud Gaming adoptent toutes des approches différentes concernant l’accès au catalogue de jeux. Pour jouer sur Google Stadia, vous devez payer un abonnement puis acheter chaque titre séparément sur la boutique. Dans le cadre du GeForce Now, NVIDIA vend seulement l’accès au service (il existe également une formule gratuite) : les jeux auxquels vous avez accès (sous réserve qu’ils figurent au catalogue GeForce Now) sont ceux que vous possédez déjà sur des plateformes telles que Steam, Epic Games Store, ou encore GOG. Enfin, le service Xbox Cloud Gaming est celui qui se rapproche le plus d’une formule tout-en-un. En effet, l’abonnement donne accès aux sessions en ligne mais également au catalogue complet de jeux, lesquels sont d’ailleurs jouables en local.