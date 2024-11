Voici la somme astronomique dépensée par OpenAI pour un simple nom de domaine

En France, on achète des noms de domaine en .fr, .com ou autres, généralement pour une somme comprise entre 10 et 50 euros par an, selon le nom de domaine et l’hébergeur. Mais chez OpenAI, on sort les millions. Mercredi, Sam Altman, PDG d’OpenAI, a publié une simple URL sur X : chat.com. Cette URL renvoie automatiquement au chatbot d’OpenAI, ChatGPT.

Auparavant, le domaine appartenait à Dharmesh Shah, fondateur et directeur technique de HubSpot. Début 2023, Shah a acheté le domaine chat.com pour 10 millions de dollars. Cependant, quelques mois plus tard, il a annoncé qu’il avait vendu le domaine, sans toutefois divulguer les détails de la vente ni l’identité de l’acheteur. Il a toutefois confirmé qu’il avait vendu le domaine pour un montant supérieur à celui qu’il avait payé à l’origine.

« La raison pour laquelle j’ai acheté chat.com est simple : je pense que l’UX basée sur le chat (#ChatUX) est la prochaine grande chose dans le domaine des logiciels. Communiquer avec des ordinateurs/logiciels par le biais d’une interface en langage naturel est beaucoup plus intuitif. Cela est possible grâce à l’IA générative », a écrit M. Shah dans un post LinkedIn annonçant l’achat – vers lequel chat.com a été brièvement redirigé avant qu’il ne le revende. Après la vente, Domain Name Wire a noté que Shah avait mentionné qu’un autre acheteur avait été intéressé par l’achat et a supposé qu’il lui avait cédé le domaine.

Bien que l’historique complet de la propriété du domaine ne soit pas clair, la base de données des ventes de domaines NameBio indique que chat.com a été vendu pour 15,5 millions de dollars le 28 mars 2023. Cette date coïncide avec le post LinkedIn de Shah du 25 mai 2023, annonçant sa vente après deux mois de possession.

L’abandon de « GPT » du domaine chat.com s’aligne sur les récents efforts de rebranding d’OpenAI. En septembre, la société a annoncé une nouvelle série de modèles commençant par « o1 ». À l’époque, l’ancien directeur de la recherche Bob McGrew avait déclaré à nos confrères de The Verge qu’il espérait que la série o1 marquerait « la première étape de nouveaux noms plus sains » afin de mieux communiquer le travail de l’entreprise. Toutefois, comme l’a indiqué TechCrunch, l’entreprise n’héberge pas ChatGPT sur chat.com, ce qui ne représente donc probablement pas un changement de nom officiel. Dans tous les cas, cette somme est une broutille pour l’entreprise qui vient de lever 6,6 milliards de dollars.