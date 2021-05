L’Aya Neo embarque le premier module Wi-Fi d’AMD, le RZ608

En septembre 2020, le DigiTimes rapportait la volonté d’AMD de développer ses propres contrôleurs WLAN en s’appuyant, dans un premier temps, sur des IP de MediaTek. Voici une première concrétisation, le module AMD RZ608 Wi-Fi 6E. Il est présent la nouvelle fournée d’Aya Neo, une console armée d’un APU Ryzen 5 4500U.

Le 9 mai, l’équipe en charge de l’Aya Neo a fièrement annoncé que les 2000 prochaines unités de leur machine embarqueraient un module AMD Wi-Fi 6E non annoncé ; en l’occurrence, ce RZ608.

La console Aya Neo mise à l’épreuve sur une dizaine de jeux

Un module MediaTek MT7921K rebadgé

Ce module AMD RZ608 prend en charge le Wi-Fi 6E (802.11ax) et le Bluetooth 5.2 (et naturellement, les normes plus anciennes). Comme mentionné sur la fiche ci-dessus, il promet « des débits ascendants et descendants rapides, une faible latence et une autonomie améliorée ». Au facteur de forme M.2-2230, il utilise l’interface PCIe 2.1.

Les acheteurs d’Aya Neo seront certainement contents d’inaugurer ce contrôleur RZ608. Cependant, il s’agirait ni plus ni moins d’un module MediaTek MT7921K rebadgé avec un logo AMD selon AnandTech.

Rappelons que l’Aya Neo est un appareil hybride sous Windows 10 à mi-chemin entre un PC et une Nintendo Switch. Cette console possède un APU AMD Ryzen 5 4500U à 6 cœurs / 12 threads. Elle est proposée via une campagne IndieGogo. À l’heure où nous écrivons ces lignes, seule la version Ultimate à 841 euros est encore disponible.