Apple a dégradé les performances des SSD de certains MacBook Pro 2023 et Mac mini M2

Comme elle l’avait fait pour ses MacBook Air M2 dotés de SSD de 256 Go, Apple a volontairement réduit les performances du SSD 512 Go du MacBook Pro doté de la M2 Pro. C’es ce que montrent plusieurs tests, notamment ceux réalisés par ZONEofTECH et 9to5Mac.

Le premier a comparé les scores obtenus par le MacBook Pro 14 pouces de 2021 (M1 Pro, 512 Go) et le MacBook Pro 14 pouces de 2023 (M2 Pro, 512 Go) dans le benchmark AJA System Test Lite. Résultats : 2929 Mo/s en écriture et 2703 Mo/s en lecture pour le modèle avec M2 Pro, 3450 Mo/s en écriture et 4081 Mo/s en lecture pour le MacBook Pro M1. Même constat du côté de 9to5Mac. Si le benchmark change (Blackmagic Disk Speed Test), les scores débouchent sur le même constat : 3154,4 Mo/s en écriture et 2973,4 Mo/s en lecture pour le MacBook Pro 2023 (M2 Pro, 512 Go), contre respectivement 3950,8 Mo/s et 4900,3 Mo/s pour le MacBook Pro 2021 (M1 Pro, 512 Go).

Le Mac mini M2 également moins performant

Notre confrère de 9to5Mac a ouvert le MacBook Pro 2023 et constaté la présence d’une seule puce NAND visible d’un côté de la carte mère, là où le MacBook Pro M1 de 512 Go en a deux. Il suppose qu’il y a la même quantité de puces NAND de l’autre côté de la CM. La baisse des performances du nouveau MacBook Pro résulterait donc du fait que le SSD de 512 Go du MacBook Pro 2021 implique quatre puces NAND de 128 Go tandis que celui du MacBook Pro 2023 utilise seulement deux puces NAND de 256 Go.

Les cachotteries de la marque à la pomme ne s’arrêtent pas au MacBook Air M2. L’entreprise a également lancé des Mac Mini armés de puces M2 et M2 Pro la semaine dernière. Or, le Mac mini M2 avec SSD 256 Go coûte moins cher que le Mac Mini de 2020 avec M1 : 699 euros au lieu de 799 euros.

Sur Twitter et Youtube, Notlerone et Brandon Geekabit apportent des éléments pouvant justifier cette surprenante baisse de tarif : le Mac mini 2020 (M1, 256 Go) utilise deux puces NAND de 128 Go et atteint 2733 Mo/s en écriture et 2854 Mo/s en lecture dans Blackmagic Disk Speed Test. Le Mac Mini 2023 (M2, 256 Go) aurait une unique puce 256 Go. De fait, il plafonne à 1431 Mo/s en écriture et 1482 Mo/s en lecture.

