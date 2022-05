Watercool lance un nouveau ventilateur NF-A20 conçu en partenariat avec Noctua

Un Noctua NF-A20 chromax.black.swap plus véloce destiné à accompagner le radiateur MO-RA3 de Watercool.

Noctua est décidément disposé à collaborer avec d’autres marques en ce moment. La firme autrichienne avait déjà travaillé avec Asus il y a quelques mois autour d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 Noctua Edition, et plus récemment sur une GeForce RTX 3080. Cette fois, le partenariat avec Watercool concerne directement un ventilateur. Il s’agit du NF-A20 HS-PWM chromax.black ; c’est « le ventilateur idéal » pour le radiateur MO-RA3 420 selon le communiqué.

Ceux qui connaissent un peu le catalogue de Noctua savent qu’il comporte un Noctua NF-A20 chromax.black.swap. Toujours en 200 mm, ce Noctua NF-A20 HS-PWM chromax.black se montre plus véloce que ce modèle et propose en conséquence des performances de refroidissement accrues. Sa vitesse de rotation maximale est de 1200 tr/min au lieu de 800 tr/min. Résultat, il « offre un débit d’air supérieur de 40 % et une pression statique supérieure de 90 % à ceux du Noctua NF-A20 chromax.black.swap ». La vitesse de rotation minimale augmente légèrement puisqu’elle passe de 350 tr/min à 400 tr/min.

Quid du bruit ?

Roland Mossig, PDG de Noctua, explique : « Notre NF-A20 a toujours été très populaire parmi les utilisateurs de MO-RA3, mais avec 800 tours/minute et un maximum de 18 dB(A), il est clairement taillé pour les amateurs de silence. Par conséquent, nous sommes heureux de pouvoir maintenant proposer le modèle HS-PWM chromax.black à rotation plus rapide en coopération avec Watercool, qui peut augmenter considérablement la performance de refroidissement des radiateurs ! »

De son côté, Watercool justifie : « En raison de l’énorme demande de nos clients pour une alternative encore plus puissante au NF-A20 chromax-black.swap ordinaire, nous avons travaillé en collaboration avec Noctua sur un nouveau modèle qui offre une gamme de performances plus élevée, mais qui peut également être utilisé de manière très silencieuse grâce au contrôle PWM. Le résultat est le Noctua NF-A20 HS-PWM (high-speed PWM) chromax.black dans un design attrayant, entièrement noir ».

Watercool rapporte que ce Noctua NF-A20 HS-PWM chromax.black est disponible dès maintenant en précommande au prix de 34,95 euros dans sa boutique ; qu’il sera bientôt disponible chez certains revendeurs. Il n’est toutefois pas encore référencé au moment où nous écrivons ces lignes, nous n’avons donc pas accès aux spécifications complètes. Précisons que son MTTF (Mean Time To Failure) est de 150 000 heures et que la garantie fabricant dure 6 ans.

Source : Watercool