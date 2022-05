Après la GeForce RTX 3070 Noctua Edition, place à la GeForce RTX 3080

La collaboration d’Asus et de Noctua a déjà débouché sur une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 Noctua Edition présentée en octobre dernier. Les deux sociétés ont élaboré un autre modèle, une GeForce RTX 3080 cette fois.

Tant en matière de design que de conception, cette mouture diffère peu de l’ancienne. La carte occupe 4 slots ; son système de refroidissement beige et marron mobilise toujours deux ventilateurs de 120 mm et une plaque arrière. La seule différence notable est un radiateur un peu plus imposant. L’alimentation du GPU s’effectue via une paire de connecteurs 8 broches. La connectique comprend trois DisplayPort 1.4 et une paire de ports HDMI 2.1.

La version 10 Go de la RTX 3080

Vous avez sans doute constaté sur l’emballage la mention « 10 GB ». Asus et Noctua ont décidé de commercialiser la première version de GeForce RTX 3080 plutôt que sa variante munie de 12 Go de VRAM lancée début 2022.

La GeForce RTX 3080 10 Go n’est plus toute jeune ; elle date de septembre 2020. Cette référence mobilise un GPU GA102-200 avec 8704 cœurs CUDA, 272 cœurs Tensor et 68 cœurs RT. Le GPU collabore avec 10 Go de GDDR6X cadencée à 19 Gbit/s sur un bus de 320 bits, soit une bande passante mémoire de 760 Go/s. N’hésitez pas à consulter notre test de la GeForce RTX 3080 pour connaître notre jugement.

À sa sortie en septembre 2020, la GeForce RTX 3080 avait un prix de vente recommandé de 719 euros. NVIDIA a augmenté ce MSRP en janvier dernier pour le faire passer à 759 euros. Actuellement, les modèles custom se négocient à partir de 1100 euros environ. Ce modèle Noctua coûtera 1150 euros selon VideoCardz.