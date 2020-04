Windows 10 version 32 bits tourne avec seulement 192 Mo de RAM !

Voici une belle prouesse qui mérite d’être soulignée. Un utilisateur sur Twitter, répondant au nom de Nori et âgé de 16 ans, a réussi à faire tourner la version 32 bits de Windows 10 sur une machine équipée de 192 Mo de RAM. Microsoft recommande 1 Go au minimum.

Nori a utilisé comme la version 1909 du système d’exploitation. Il l’a exécuté sur Oracle VM Virtualbox via un processeur Arm. L’individu est même parvenu à descendre à 140 Mo. Cependant, une quantité de mémoire aussi faible ne permet pas de lancer l’interface utilisateur.

Microsoft Edge : déjà devant Mozilla et deuxième navigateur le plus populaire

En 2001, la configuration recommandée pour Windows XP était de 128 Mo

Nori se contente de montrer les différentes étapes sur son compte, sans donner plus d’informations. Nos confrères de Tom’s Hardware US l’ont contacté pour obtenir plus de détails. Ils mettront à jour leur actu une fois qu’ils les auront obtenus. Enfin, pour remettre les choses en perspective, sachez qu’en 2001, Microsoft recommandait une mémoire vive de 128 Mo pour Windows XP.