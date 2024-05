Windows 11 24H2 imposerait une app installée par défaut et la pub qui l’accompagne

PC Manager, une application d’optimisation de Windows 11, pourrait être installée par défaut à l’avenir. Malheureusement, cela pourrait ne pas être une excellente nouvelle pour les utilisateurs, le logiciel ayant la fâcheuse tendance à contenir de la publicité pour les produits et services de Microsoft.

©Microsoft

Une nouvelle application pourrait faire son apparition nativement sur Windows 11 lors de la prochaine mise à jour majeure 24H2. Appelée PC Manager, celle-ci doit permettre aux utilisateurs d’optimiser leur système en nettoyant leur espace de stockage ou en réorganisant leurs fichiers.

Cette application est désormais installée par défaut sur le système d’exploitation des utilisateurs chinois participant au programme Insider. Cependant, celle-ci pourrait bien faire son apparition dans plus de pays dès cette année lors de la sortie de Windows 11 24H2 et des PC Copilot+ en septembre ou en octobre.

Alors que Microsoft semble résolu à réduire le nombre d’applications bloatware sur son système en permettant de désinstaller Edge et OneDrive, l’entreprise ferait finalement un pas en arrière.

D’autant plus que PC Manager n’est pas sans défaut et fait partie de ces applications d’optimisation système pouvant faire des recommandations discutables aux utilisateurs. Par exemple, l’outil peut supprimer le dossier Windows Prefetch servant justement à optimiser les performances de Windows.

©Microsoft

Encore plus de pub dans Windows 11 ?

L’optimisation n’est pas la seule fonctionnalité de PC Manager. L’application sert également de logiciel antivirus mais aussi à réduire le nombre de publicités et de fenêtres pop-up sur le système.

Malheureusement, alors que Microsoft fait de la publicité en plein écran pour Edge et ajoute des applications sponsorisées dans le menu Démarrer, PC Manager est aussi un moyen pour l’entreprise de mettre en avant ces produits et services.

En effet, des versions récentes de l’application auraient, selon certains utilisateurs, suggéré que leur ordinateur pouvait être “réparé” en changeant le moteur de recherche par défaut pour Bing. De plus, d’anciennes itérations du logiciel auraient également renvoyé les utilisateurs vers des produits sponsorisés par Microsoft.

Applications sponsorisées menu Démarrer ©PhantomOfEarth via X

PC Manager : un nouveau bloatware en devenir ?

Finalement, si PC Manager s’étend à plus de régions à l’avenir et devient une nouvelle application par défaut de Windows 11, il deviendrait un outil publicitaire supplémentaire à disposition de l’entreprise.

Il faut espérer que lors de sa sortie officielle, l’outil ne devienne pas un véritable bloatware et qu’il puisse être désinstallé. Les utilisateurs de Windows 11 et de l’OS dans son ensemble sont suffisamment assaillis de publicités pour qu’une nouvelle manœuvre commerciale de Microsoft vienne infester leur système.

Sachant que cette version du système d’exploitation de Microsoft est la plus mal-aimée par les utilisateurs actuellement, ce nouveau logiciel installé par défaut pourrait être la goutte qui fait déborder le vase. Ainsi, plus d’utilisateurs pourraient délaisser Windows 11 pour des versions plus “accueillantes”.

Source : Neowin