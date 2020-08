XMG a des difficultés pour obtenir des processeurs AMD Ryzen 7 4800H

Le processeur AMD Ryzen 7 4800H deviendrait une denrée rare selon le fabricant XMG. La marque, qui propose notamment des PC portables haut de gamme, dont un modèle équipé d’un Ryzen 3950X, a en effet annoncé des problèmes d’approvisionnement pour cette puce.

XMG a donné des explications dans un post publié sur Reddit. Elle explique que les livraisons prévues en août sont finalement reportées à fin septembre. Apparemment, outre les difficultés causées par la pandémie de coronavirus, le Ryzen 7 4800H serait victime de son succès.

Les lignes en 7 nm de TSMC fortement sollicitées

AMD a confié la production de cette puce gravée en 7 nm à TSMC. Or, les lignes en 7 nm du fondeur sont pleines depuis des mois. Déjà en septembre 2019, on apprenait que TSMC croulait sous la demande pour le 7 nm et retardait les livraisons. De toute évidence, les lignes en 7 nm de l’entreprise sont toujours aussi convoitées.

Afin de palier ce problème d’approvisionnement, XMG met en place des mesures compensatoires pour ses clients ayant précommandé une machine armée d’un processeur Ryzen 7 4800H. Celles-ci sont au nombre de quatre : la première consiste à troquer le Ryzen 7 4800H contre un Ryzen 5 4600H avec une compensation de 100 euros ; la seconde, à opter pour un PC portable avec une batterie de 46 Wh au lieu de 62 Wh et d’être gratifié de 50 euros de remise au passage ; la troisième, à accepter une machine munie d’un processeur Intel Core i7-10750H, théoriquement vendue 100 euros plus chère, sans surcoût ; enfin, la dernière option est une annulation pure et simple avec remboursement.

On espère en tout cas que ces retards n’en annoncent pas d’autres pour les processeurs en 7 nm d’AMD.