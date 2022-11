Zhaoxin présente ses processeurs KH-4000 et KX-6000G

En début de mois, Zhaoxin a officiellement présenté ses séries de processeurs KH-4000 et KX-6000G. Les premiers, proposés avec 12, 16 et 32 cœurs, ont récemment fait un tour dans Geekbench ; ils se destinent surtout aux serveurs. Les seconds, limités à 4 cœurs, aux appareils mobiles.

Dans les deux cas, Zhaoxin a recours à un processus de gravure en 16 nm. Les KH-4000 sont basés sur l’architecture Yongfeng, les KX-6000G sur l’architecture Lujiazui. Aucun de ces processeurs ne bénéficie de la technologie SMT (Simultaneous multithreading). Enfin, les KX-6000G possèdent un circuit graphique intégré.

Série KH-4000

Ces processeurs KH-4000, sous architecture, Yongfeng, supportent les instructions x86 et AVX/AVX2 notamment. Cette série de processeurs est conçue pour l’informatique en nuage, l’analyse des données volumineuses, le stockage haute performance. Ces puces pourraient également être proposés au sein d’ordinateurs personnels. Les fréquences CPU n’excèdent pas 2,2 GHz. Les processeurs supportent jusqu’à 2 To de mémoire DDR4 EEC ; jusqu’à 128 lignes PCIe 3.0 dans le cas du 32 cœurs, 64 lignes pour les deux autres. Nous ne connaissons pas les TDP.

Les principales caractéristiques sont résumées ci-dessous.

Architecture : Yongfeng 16nm

Support : x86 32/64-bit, SSE 4.2, AVX, AVX2, SM2, SM3, SM4

Configurations : 12 cœurs / 12 threads (2,2 GHz) ; 16 cœurs / 16 threads (2,0 – 2,2 GHz) ; 32 cœurs / 32 threads (2,0 – 2,2 GHz)

Prise en charge : jusqu’à 2 To de DDR4 EEC (4 To en dual-socket) ; 128 lignes PCIe 3.0 (32 coeurs) / 64 (12 et 16 cœurs) ; 8 ports USB 3.2 Gen1, 16 ports SATA 3.2.

Série KX-6000G

La série d’APU KX-6000G propose quatre cœurs CPU et un GPU C-1080. Ce dernier supporte les API DirectX 12, OpenCL 1.2 et OpenGL 4.6 selon Zhaoxin. Ces puces sont conçues pour les systèmes à petit facteur de forme, y compris des solutions sans ventilateur.

Les principales caractéristiques sont résumées ci-dessous.

Architecture : Lujiazui 16nm

Support : x86 32/64 bits, SSE4.2, AVX, SM2, SM3, SM4

Cœurs : 4

Fréquence de base : 2,0 GHz (15W), 2,6-3,0 GHz (25-35W)

Horloge Boost : 3,0 GHz (15W), 3,3 GHz (25W+)

Prise en charge : jusqu’à 64 Go DDR4-3200 ; 16 lignes PCIe 3.0 ; 4 ports USB3.2 Gen1, 2 ports USB 2.0, 2 ports SATA 3.2

TDP : 15/35W

GPU : C-1080

Source : Zhaoxin