Zotac présente son VR GO 4.0

En 2016, Zotac lançait son VR GO, un véritable PC à transporter sur le dos. L’entreprise a depuis proposé une version 2.0, dont vous pouvez d’ailleurs lire un test ici, en 2018, puis une version 3.0 en 2020. Elle maintient ce rythme et dévoile le VR GO 4.0.

La première déclinaison de la machine embarque un processeur Intel Core i7-6700 et une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1070 ; la dernière avant celle-ci, un Core i7-9750H associé à une GeForce RTX 2070. Pour cette mouture 4.0, on retrouve toujours un Core i7, le Core i7-11800H (8 cœurs / 16 threads) en l’occurrence ; dommage que l’entreprise n’ait pas opté pour une puce Intel de dernière génération Alder Lake.

La RTX A4500 remplace la RTX 2070

Le processeur Tiger Lake collabore encore avec une carte graphique NVIDIA. Zotac a choisi la RTX A4500, une référence destinée aux professionnels plutôt qu’aux joueurs. Lancée en novembre 2021, la RTX A4500 exploite un GPU GA102. Elle propose 7168 cœurs CUDA et 224 cœurs Tensor. NVIDIA l’a munie de 20 Go de mémoire GDDR6 à 16 Gbit/s sur un bus de 320 bits. La bande passante mémoire est ainsi de 640 Go/s. Notez que la fiche technique du Zotac VR GO 4.0 mentionne 16 Go de VRAM pour cette référence, mais c’est a priori une erreur.

On suppose que Zotac a privilégié la RTX A4500 en raison de sa faible consommation. Cette carte graphique possède 1024 cœurs CUDA de plus qu’une GeForce RTX 3070 Ti, une belle quantité de VRAM, mais a un TBP de seulement 200 W. Elle met à disposition deux DisplayPort 1.4 et un port HDMI 2.1.

Côté mémoire, le VR GO 4.0 hérite de 16 Go de DDR4. Le stockage est désormais assuré par un SSD M.2 de 512 Go contre un modèle 240 Go autrefois. Enfin, le PC fonctionne sous Windows 11.

Hormis ces mises à jour, le VR GO 4.0 est la copie conforme de son ancêtre direct. Ce PC sac à dos conserve des dimensions de 347,5 x 280,4 x 87,1 mm, embarque une paire de batteries 6000 mAh. Vous pouvez consulter toutes les spécifications ci-dessous.

Pas de prix pour le moment.