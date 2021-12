8 GPU à l’épreuve de Halo Infinite

Le mode multijoueur de Halo Infinite est jouable depuis mi-novembre, tandis que la campagne solo l’est depuis quelques jours. Le titre de 343 Industries est disponible sur Xbox et PC. Sur cette dernière plateforme, notre confrère de Tom’s Hardware US a mis huit GPU à l’épreuve du Major.

Les configurations minimales et recommandées pour Halo Infinite présageaient d’un titre plutôt gourmand en VRAM : la configuration High ou « recommandée » prescrit 8 Go de VRAM. Un appétit confirmé dans les faits puisque TH.US a relevé 7,11 Go de VRAM utilisés en 1080p / Ultra. La configuration de test est la même que pour Battlefield 2042 et Forza Horizon 5. On retrouve donc un processeur Intel Core i9-9900K et 32 Go (2 x 16 Go) de DDR4-3200. Jarred Walton a effectué ses mesures avec les pilotes AMD 21.12.1 et NVIDIA 497.09, tous deux optimisés pour Halo Infinite. Enfin, précisons que le titre est exclusivement DirectX 12 et qu’il ne propose aucun benchmark intégré. En conséquence, l’examen porte sur l’une des premières zones ouvertes de la campagne.

Full HD, 1440p et UHD

Le Full HD / Ultra à plus de 60 images par seconde est accessible à toutes les cartes de dernière génération testées par nos confrères (qui s’arrêtent à la GeForce RTX 3060 et à la Radeon RX 6600 XT ; pas de Radeon RX 6600 donc). Les plus anciennes GeForce RTX 2060 et Radeon RX 5600 XT offrent environ 50 images par seconde en moyenne dans ces conditions.

Le 1440p / Ultra à plus de 60 images par seconde de moyenne requiert au moins une GeForce RTX 3070 Ti ou une Radeon RX 6700 XT.

Les GeForce RTX 3090 et Radeon RX 6900 XT sont les seules à délivrer plus de 60 IPS de moyenne en UHD / Ultra sur les 8 références éprouvées. Il est cependant probable que les GeForce RTX 3080 Ti et Radeon RX 6800 XT, non testées ici, puissent les tenir avec quelques menues concessions.

