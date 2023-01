Les Ryzen 7000 boudés par les clients en décembre

Les trois meilleures ventes de MindFactory en décembre sont des Ryzen… mais des Ryzen 5000. Contrairement aux Raptor Lake, plus populaires que les Alder Lake, les Ryzen 7000 semblent avoir plus de mal à convaincre les acheteurs. Dans le Top 20 des ventes du mois dernier, la première puce Raphael est à la 11e place.

Il y a quelques jours, nous vous parlions des ventes du détaillant allemand MindFactory. Celles-ci révélaient un succès mitigé pour les Ryzen 7000 Raphael et à l’inverse, une belle popularité des Ryzen 5000 Vermeer. Les données actualisées pour décembre 2022, toujours partagées sur Reddit, confirment cette tendance.

Le mois dernier, les Ryzen 5000 Vermeer ont représenté 71 % des ventes de processeurs au détail de MindFactory, les Ryzen 7000 Raphael seulement 15 %. Lorsque nous ajoutons les Ryzen 5000G Cezanne dans la balance, nous obtenons des processeurs Zen 3 pesant 84 %. Chez Intel en revanche, les Raptor Lake se vendent un peu mieux que les Alder Lake avec respectivement des parts de 46 et 43 %. Globalement, MindFactory vend plus de Ryzen que de Core (63 % vs 37 %), mais la majorité de ces Ryzen sont donc des Vermeer. Ainsi, AMD place trois Ryzen Zen 3 en tête des ventes (Ryzen 7 5800X3D, 5 5600X et 7 5800X).

Test des Ryzen 9 7950X et Ryzen 7 7700X : Zen 4 amorce sereinement l’ère AM5

Une plateforme trop onéreuse ?

Les premiers Ryzen 5000 sont commercialisés depuis novembre 2020. Leurs successeurs ont été lancés en septembre 2022. Seulement la temporalité n’explique pas la déroute des Ryzen 7000 : les Raptor Lake se vendent mieux que les Alder Lake malgré une sortie plus tardive que les Ryzen 7000 (octobre 2022).

Les causes sont certainement à chercher dans le coût d’acquisition de la plateforme. Les Ryzen 7000 nécessitent d’acheter une carte mère en socket AM5 et de la mémoire DDR5, deux composants onéreux. Chez un détaillant populaire comme TopAchat, les prix des carte mères AM5 débutent à 220 euros. À l’inverse, les Raptor Lake peuvent fonctionner sur des cartes mères de série 600, laquelle comprend des modèles vendus une centaine d’euros.

Certainement consciente du succès mitigé des Ryzen 7000, AMD a drastiquement baissé les prix de vente depuis fin novembre. Les Ryzen 7000 non-X à 65 W de TDP, qui seront officialisés lors du CES 2023, susciteront peut-être davantage l’intérêt des clients.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base / Boost TDP Cache (L2+L3) Prix de lancement en euros Prix actuel en euros Ryzen 9 7950X 16 / 32 4,5 / 5,7 GHz 170W 80 Mo (16+64) 849 euros 660,02 euros Ryzen 9 7900X 12 / 24 4,7 / 5,6 GHz 170W 76 Mo (12+64) 669 euros 545,22 euros Ryzen 7 7700X 8 / 16 4,5 / 5,4 GHz 105W 40 Mo (8+32) 479 euros 401,47 euros Ryzen 5 7600X 6 / 12 4,7 / 5,3 GHz 105W 38 Mo (6+32) 359 euros 286,33 euro

© AMD

Source : Reddit