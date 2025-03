AMD enchaîne les pannes en série pour ce modèle de Ryzen 7

Plus de 100 pannes du processeur Ryzen 7 9800X3D ont été signalées, principalement sur des cartes mères ASRock, soulevant des inquiétudes quant à la fiabilité du produit.

Depuis deux mois, plus de 100 cas de pannes du processeur Ryzen 7 9800X3D ont été rapportés, la majorité survenant sur des cartes mères ASRock. Ces incidents soulèvent des préoccupations quant à la fiabilité du produit, bien que les cartes mères elles-mêmes semblent souvent indemnes.

Des pannes en série

Les rapports indiquent que sur 107 incidents, la plupart des pannes du 9800X3D concernent des utilisateurs de cartes mères ASRock. Cependant, des cas ont également été signalés avec des cartes mères ASUS, MSI et Gigabyte. Les incidents sont principalement survenus sur des cartes mères ASRock de la série 800, y compris les modèles X870 et B850, bien que certains processeurs aient également échoué sur des cartes mères de la série 600.

Dans certains cas, les processeurs ont cessé de fonctionner en quelques semaines, voire en moins d’une heure. Les causes des pannes varient : certains processeurs présentent des signes de brûlure, suggérant une surtension ou une erreur utilisateur, tandis que d’autres ne montrent aucun signe de dommage physique. Les cartes mères, quant à elles, fonctionnent généralement correctement avec d’autres processeurs.

Un problème difficile à résoudre pour AMD etASRock

L’origine exacte du problème reste floue. Certains utilisateurs ont signalé des pannes après avoir activé l’EXPO ou l’overclocking manuel du CPU, mais d’autres n’ont effectué aucune modification dans le BIOS. Dans certains cas, les utilisateurs ont dû effectuer deux fois le processus de retour de marchandise (RMA) après deux pannes successives du 9800X3D.

Ces rapports suscitent des inquiétudes parmi les propriétaires de Ryzen 9800X3D, en particulier ceux utilisant des cartes mères ASRock de la série 800. Bien que le nombre de pannes soit relativement faible par rapport au volume total de ventes, le problème pourrait s’aggraver avec le temps. Le Ryzen 9 9950X3D a également été mentionné dans quelques cas, bien que de manière moins fréquente.

Il est crucial qu’AMD et ASRock enquêtent sur ces incidents pour identifier et résoudre les causes sous-jacentes. Des investigations indépendantes par d’autres sources sont également attendues pour faire la lumière sur cette situation préoccupante.