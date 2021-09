Les prix des cartes graphiques sont repartis à la hausse depuis juillet

Depuis plusieurs mois, 3DCenter scrute l’évolution du prix des cartes graphiques en Allemagne et en Autriche. Les précédentes observations avaient montré une forte inflexion des tarifs entre mai et juillet. Malheureusement, comme le montre le diagramme ci-dessous, les prix sont repartis à la hausse depuis quelques semaines. En revanche, le surcoût relatif est quasiment identique qu’il s’agisse d’une solution AMD ou NVIDIA.

D’après les relevés de 3DCenter, les prix moyens des cartes graphiques AMD au 19 septembre sont 74 % supérieurs aux MSRP ; ceux des cartes NVIDIA 70 % plus élevés. Dans les deux cas, les cartes se vendent donc toujours nettement plus cher que leur prix de vente recommandé. Surtout, la tendance est haussière depuis début juillet pour les GPU AMD, depuis début août pour les GPU NVIDIA. Sans surprise, ces fluctuations sont assez nettement calquées sur l’offre de GPU.

NVIDIA relancerait la RTX 2060, mais en la dotant de 12 Go de GDDR6

Tous les modèles concernés

Vous le constaterez dans le tableau ci-dessous, ces tarifs gonflés concernent autant le milieu de gamme que le haut de gamme. L’auteur de l’article cite l’exemple de la Radeon RX 6600 XT d’AMD lancée en août dernier à un tarif recommandé de 379 euros : « Un point notable sur le marché des cartes graphiques en septembre 2021 est la fin de la tentative de maintenir la Radeon RX 6600 XT près de 500 euros – la carte tend actuellement vers 600 euros et pourrait y finir rapidement. Cela signifie que même cette référence, avec son prix catalogue déjà élevé, subi une hausse de prix d’au moins 45 % ».

Effectivement, chez un détaillant comme LDLC, la fourchette de prix pour cette référence se situe entre 499 et 699 euros, et la plupart des modèles se négocie entre 550 et 600 euros. Dans tous les cas, il n’y a quasiment aucun stock.

Les tarifs depuis janvier