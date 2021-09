Nouveaux pilotes AMD Radeon : overclocking automatique, Windows 11 et SAM étendu aux cartes graphiques RX 5000 Series

AMD publie son nouveau pilote Radeon Adrenalin 21.9.1. Au programme, de l’overclocking automatique pour les PC AMD, une prise en charge de Windows 11 et un support de l’AMD SAM (Smart Access Memory) étendu aux cartes graphiques Radeon RX 5000 (la fonctionnalité était jusqu’ici réservée aux Radeon RX 6000).

Ci-dessous, la présentation de chacune des trois nouveautés par AMD. Vous pouvez télécharger la dernière version des pilotes Radeon ici.

« Overclocking automatique pour les ordinateurs propulsés par AMD : les joueurs équipés d’une carte graphique Radeon RX 6000 Series et d’un processeur Ryzen 5000 Series peuvent désormais profiter d’un overclocking simplifié et facile d’utilisation. Le pilote Radeon Adrenalin 21.9.1 rassemble en un seul et même onglet toutes les fonctionnalités de réglages y compris une fonction d’overclocking automatique améliorant les performances des cartes graphiques Radeon RX 6000 Series et des processeurs Ryzen 5000 Series,

Prise en charge de Microsoft Windows 11 : le nouveau pilote Windows 11 d’AMD apporte une optimisation des performances et des fonctionnalités puissantes comme Radeon Boost, Radeon Anti-Lag et Radeon Image Sharpening afin de réduire la latence et d’améliorer la qualité d’image des PC Windows 11,

AMD Smart Access Memory est désormais pris en charge par les cartes graphiques Radeon RX 5000 Series : débloquez des performances exceptionnelles en associant les cartes graphiques Radeon RX 5000 Series et processeurs AMD Ryzen 5000. L’association fonctionne également avec certains processeurs de bureau Ryzen 3000 Series et cartes mères AMD 500 Series. »

Un nouveau bundle AMD Ryzen + AMD Radeon avec Far Cry 6 et Resident Evil Village

De nouveaux jeux compatibles AMD FSR

Par ailleurs, AMD a ajouté de nouveaux titres à la bibliothèque de jeux compatibles AMD FSR (FidelityFX Super Resolution) ; celle-ci en comprend désormais 27.

Voici la liste des titres ayant rejoint récemment la bibliothèque FSR :

A Chinese Ghost Story Arcadegeddon Black Desert Chernobylite Dota 2 Edge of Eternity Elite Dangerous: Odyssey Marvel’s Avengers Myst Necromunda: Hired Gun NiShuiHan Resident Evil Village The Medium Vampire: The Masquerade – Bloodhunt

AMD précise que dans les prochaines semaines, les jeux DEATHLOOP, World War Z, Aftermath, JX3, F1 2021 et No Man’s Sky adopteront eux aussi le FSR.