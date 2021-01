Hitman 3 : du 4K/Ultra à plus de 60 ips pour toutes les RTX 3000

Hitman 3 est une des sorties majeures de ce début d’année. Si vous souhaitez vivre les aventures de l’agent 47 sur PC, la configuration minimale impose un processeur Intel Core i5 2500K ou AMD Phenom II X4 940 associé à une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD Radeon HD 7870. Naturellement, le jeu est aussi l’occasion de mettre à l’épreuve des GPU plus haut de gamme, dont les RTX 3000 de NVIDIA et les GPU Big Navi d’AMD.

Nos confrères de Tom’s Hardware US ont donc testé le jeu avec plusieurs références. Parmi celles-ci, les RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070, RTX 3060 Ti de NVIDIA ; RX 6900 XT, RX 6800 XT et RX 6800 d’AMD. Globalement, que ce soit en Full HD ou en 4K, les cartes des rouges dominent. La machine de test embarque un processeur Intel Core i9-9900K installé sur une carte mère MSI MEG Z390 ACE. Il collabore avec 2×16 Go de DDR4-3200. Hitman 3 fonctionne sous DirectX 12.

Performances cartes graphiques

En Full HD, les trois cartes d’AMD forment le podium, que ce soit en Moyen ou en Ultra. Même la RX 6800 devance nettement la RTX 3090, avec 232 images par seconde en moyenne en Ultra, contre 202,7 ips pour la porte-étendard de NVIDIA.

En 1440p, la RX 6800 est battue par la RTX 3090 et par la RTX 3080, mais d’une courte tête. Ses grandes sœurs conservent une avance confortable, avec 221,4 ips de moyenne pour la RX 6900 XT en Ultra, tandis que la RTX 3090 plafonne à 197,4 ips.

En 4K Moyen, la RX 6900 XT conserve la première place. Elle est suivie des RTX 3090, RX 6800 XT puis RTX 3080. Cependant, en Ultra, la RX 6800 XT repasse devant la RTX 3090 ; la RX 6900 XT conserve précieusement sa couronne.

Notez également les très bonnes prestations de la RTX 3060 Ti, y compris en 4K. La carte propose 70,4 images par seconde en moyenne en 4K/Ultra.

Performances CPU

D’autre part, le site DSOGaming a testé plusieurs processeurs associés à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080. Il en ressort que pour éviter les drops de framerate trop conséquent, un processeur 4 cœurs / 8 threads est indispensable. Cela confirme que les vieux Core i5 dépourvus d’Hyper-Threading ont de plus en plus de mal dans les jeux récents.

Enfin, si votre configuration ne vous permet pas de jouer à Hitman 3 dans des conditions que vous jugez acceptables, il est possible de s’y adonner via le GeForce Now.